الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يسلم أوامر التكليف للمديرين الجدد

وكيل تعليم الأقصر،
وكيل تعليم الأقصر، فيتو

سلم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أوامر التكليف للمديرين الجدد من خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية، لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين. ليتسلموا بموجبها عملهم في المدارس التي تم توزيعهم عليها وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،بحضور  صفوت جارح وكيل المديرية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

Advertisements

يذكر أن وكيل تعليم الأقصر قد اجتمع بهم في الثامن من نوفمبر الحالي، حيث أوصى وكيل تعليم الأقصر المديرين الجدد بمتابعة العملية التعليمية داخل المدرسة بشكل هادئ ومستمر، والوقوف على مسافة واحدة من جميع للعاملين بالمدرسة، وعدم تمييز معلم على غيره، وكذلك التوازن في المعاملة، والتحلي بالحزم والرفق معًا، حين يستدعي الأمر أيًا منهم.

وقال خالد خلال اللقاء "لتكون مديرًا ناجحًا لابد أن تقف على أرض صلبة، ولن تكون على أرض صلبة مالم تكن مُلِمًَّا بالقوانين واللوائح المنظمة لها، القرارات الوزارية، الكتب الدورية، ونشرات المديرية، ولا أقول بحفظها؛ إنما أدعو لاستيعابها مع الاحتف بها وجمعها في ملف واحد يكون مرجعًا لك وقت الحاجة إليه".

وأضاف خالد " كذلك لابد من وضع خطة يومية لإدارة المدرسة بشكل صحيح، وعدم ترك الأمور تسري على علتها، بل لابد من خطوات مدروسة".

كما تفقد  الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بعض المدارس المختارة كمقار لجان للانتخابات الرئاسية بإدارة الطود التعليمية.

ووجه وكيل تعليم الأقصر بضرورة الاعتناء بجاهزية هذه المقار من حيث نظافتها ومن حيث تأمين الغرفات، إذ أنها لابد أن تكون مؤهبة قبل موعد الانتخابات الرئاسية بوقتٍ كاف.

يشار إلى أنه بدأت  اعمال تعليق اللافتات الدعائية للمرشحين بالقائمة النهائية، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين  اعقاب اصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين.

وانتشرت بميادين وشوارع محافظة الأقصر لافتات الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسى، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر وكيل تعليم الأقصر محافظة الأقصر تسليم أوامر التكليف للمديرين الجدد تعليم الأقصر

مواد متعلقة

تنفيذ قرارات إزالة تعد على أملاك الدولة بالزينية في الأقصر

فرق الجوالة بمركز شباب إسنا تشارك في مبادرة أنت الحياة

تحرير 23 محضر إشغال و11 نظافة عامة خلال حملات تفتيش بالأقصر

جامعة طيبة تنظم زيارة لطلاب تكنولوجيا الصناعات الغذائية بمجزر وادي نسيم

25 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر

إزالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 2104 أمتار بأرمنت في الأقصر

انطلاق مسابقة الملتقى الفكري للطلاب الفائقين بمنطقة الأقصر الأزهرية

أشرف صبحي يكرم مدير الشباب والرياضة بالأقصر في مهرجان الفنون المجتمعية

الأكثر قراءة

إجراء عاجل لجيش الاحتلال مع الأسرى الإسرائيليين بعد عودتهم من غزة

قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التملك في سيناء

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

حياة كريمة تطلق مبادرة طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظات

قمة مصرية أردنية بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

اللجنة العربية الإسلامية تلتقي وزير خارجية المملكة المتحدة لوقف العدوان على غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

في دقيقة واحدة، سرقة مجوهرات بـ 7 ملايين

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

المزيد

انفوجراف

حصيلة مجازر الاحتلال في الأسبوع السادس من العدوان على غزة ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

المزيد
الجريدة الرسمية