وكيل تعليم الأقصر يسلم أوامر التكليف للمديرين الجدد

سلم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أوامر التكليف للمديرين الجدد من خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية، لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين. ليتسلموا بموجبها عملهم في المدارس التي تم توزيعهم عليها وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،بحضور صفوت جارح وكيل المديرية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

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يذكر أن وكيل تعليم الأقصر قد اجتمع بهم في الثامن من نوفمبر الحالي، حيث أوصى وكيل تعليم الأقصر المديرين الجدد بمتابعة العملية التعليمية داخل المدرسة بشكل هادئ ومستمر، والوقوف على مسافة واحدة من جميع للعاملين بالمدرسة، وعدم تمييز معلم على غيره، وكذلك التوازن في المعاملة، والتحلي بالحزم والرفق معًا، حين يستدعي الأمر أيًا منهم.

وقال خالد خلال اللقاء "لتكون مديرًا ناجحًا لابد أن تقف على أرض صلبة، ولن تكون على أرض صلبة مالم تكن مُلِمًَّا بالقوانين واللوائح المنظمة لها، القرارات الوزارية، الكتب الدورية، ونشرات المديرية، ولا أقول بحفظها؛ إنما أدعو لاستيعابها مع الاحتف بها وجمعها في ملف واحد يكون مرجعًا لك وقت الحاجة إليه".

وأضاف خالد " كذلك لابد من وضع خطة يومية لإدارة المدرسة بشكل صحيح، وعدم ترك الأمور تسري على علتها، بل لابد من خطوات مدروسة".

كما تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بعض المدارس المختارة كمقار لجان للانتخابات الرئاسية بإدارة الطود التعليمية.

ووجه وكيل تعليم الأقصر بضرورة الاعتناء بجاهزية هذه المقار من حيث نظافتها ومن حيث تأمين الغرفات، إذ أنها لابد أن تكون مؤهبة قبل موعد الانتخابات الرئاسية بوقتٍ كاف.

يشار إلى أنه بدأت اعمال تعليق اللافتات الدعائية للمرشحين بالقائمة النهائية، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين اعقاب اصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين.

وانتشرت بميادين وشوارع محافظة الأقصر لافتات الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسى، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

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