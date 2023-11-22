الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

غرفة الإسكندرية تشارك في زيارة للمركز الشرقي لنقل التكنولوجيا

المركز الشرقي لنقل
المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا،فيتو

 شاركت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، في زيارة للمركز الشرقي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل "TECHLOG Open House Event" بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية وفريق Eastern Living Lab.

في بداية اللقاء أوضحت الدكتور ساندرا حداد نائبة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية النقل الدولي  والخدمات اللوجستية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. النقل البحري، أن مشروع TECHLOG (النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط)، هو أحد مشاريع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدة شركاء كالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري وCEEBA.

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وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البحث والصناعة من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا، والهدف النهائي هو المساهمة في توسيع وتحديث اقتصاديات النقل في البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن مدة المشروع وصلت إلى 30 شهرًا، بميزانية إجمالية قدرها 3.4 مليون يورو، منها 3.1 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال اللقاء تنظيم جولة للحضور لمشاهدة العملية التدريبية لسائقي الشاحنات ومشغلي الرافعات والأوناش.

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