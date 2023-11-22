خبير تربوي يكشف طرق التغلب على الملل في المذاكرة

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس والخبير التربوي، نصائح ذهبية للطلاب بجميع المراحل التعليمية في طرق التغلب على الملل أثناء المذاكرة.

طرق التغلب على الملل أثناء المذاكرة

وقال الدكتور تامر شوقي: يعتبر الملل هو أحد الانفعالات السلبية المرتبطة بالاستذكار والتحصيل والتي تقلل من شغف الطالب بالمذاكرة، ومن قدرته على التركيز فيها، ويعانى من ذلك الانفعال السلبي أغلب الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ولهذا الانفعال السلبي العديد من المسببات سواء المتصلة بالمنزل أو المناهج أو المدرسة أو طريقة استذكار الطالب، ويمكن اقتراح عدة طرق للتغلب على الملل لدى الطالب ومنها:

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أولا: دور المدرسة:

. التواصل الإيجابي بين المعلمين وأولياء الأمور بما ينعكس على الروح المعنوية للطالب.

. تجنب المعلم إعطاء الطالب نفس التكليفات في كافة الدروس بل لا بد من التنويع فيها، كما يجب أن يوفر المعلم فرصا للطالب لاختيار التكليف الذي يميل اليه من بين عدة تكليفات.

.مكافأة المعلم لكل الطلاب عند قيامهم بتنفيذ التكليفات المطلوبة مع التدرج في المكافآت حسب جودة أداء الطلاب، وعدم منح المكافآت للطلاب المتميزين فقط.

.تجنب المدرسة الضغط على الطالب بالامتحانات والتكليفات المستمرة.



ثانيا: دور الأسرة:

. الحرص على جعل جو المنزل بعيدا عن النمطية، فمثلا يمكن اعادة ترتيب بعض الأثاث في المنزل بما يجذب اهتمام الطالب.

. تجنب استخدام الوالدين أساليب تهديد مستمرة للابن حال تقصيره في الاستذكار بل يفضل تحفيزه بالمكافآت.

. إتاحة بعض الوقت للابن للجلوس مع أسرته بدون مذاكرة.

.ممارسة الحياة الطبيعية داخل المنزل وعدم نقل الإحساس للطالب بأنه حالة خاصة.

.تخصيص يوم في الأسبوع للراحة والخروج والتنزه.



ثالثا: دور الطالب:

. حرص الطالب على مذاكرة أكثر من مادة في اليوم الواحد، وعدم الاقتصار على مذاكرة مادة واحدة فقط.

.عدم البدء بمذاكرة المواد أو الدروس الصعبة بل لا بد من البدء بالدروس السهلة.

. تنويع الطالب طرق المذاكرة في الدروس المختلفة، ما بين القراءة الصامتة أو بصوت مسموع أو بالكتابة.

. استخدام للطالب بعض الأشياء(مثل الاستيكرز أو الأقلام الملونة ) في المذاكرة.

.أخذ أوقات راحة عند التعب من المذاكرة.

.ممارسة الطالب هواياته مع الدراسة بما لا يؤثر على ساعات استذكاره.