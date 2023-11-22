غاز مصر تكشف حقيقة وجود تسريب في القرية الذكية

أوضحت شركة غاز مصر أنه لا يوجد تسريب غاز فى منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هى خاصة بمواد الرائحة التى تضاف إلى الغاز الطبيعى والتى يجرى نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.



وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة في تصريحات لـ«فيتو»، أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعى ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تمامًا وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أى تسريب غاز.

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