الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

البترول: مؤتمر إيجبس المقبل ينظم الحوار الإفريقي للطاقة بالقاهرة

الملا خلال اللقاء،فيتو
الملا خلال اللقاء،فيتو

 ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثاني للجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024،  والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 19 – 21 فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات".

 

مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024

 وناقش وزير البترول خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر ومختلف الفعاليات التى سيتضمنها فى نسخته السابعة كمؤتمر للبترول والغاز والأولى كمؤتمر شامل لكافة أنواع الطاقة.


وأكد الملا خلال الاجتماع أن التحديات العالمية المتتالية أحدثت تغيرات كبيرة فى صناعة البترول والغاز والطاقة بشكل عام وأن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحوله إلى مؤتمر أشمل للطاقة بكافة أنواعها مما يدعم أوجه التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة بهدف التغلب على التحديات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيرًا إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر شهدت نجاحات متتالية ويكتسب زخمًا عامًا بعد عام كأحد أهم المنصات العالمية المهتمة بقضايا الطاقة.
وأضاف الملا أن إيجبس أصبح أحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة فى أفريقيا والشرق الأوسط ومحفزًا للشراكات الناجحة وللاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمى.

 

 النسخة القادمة من مؤتمر إيجبس 

ومن المخطط أن تشهد النسخة القادمة من مؤتمر إيجبس مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناحا دوليا و120 دولة مشاركة، كما يشهد فعاليتين جديدتين يتم عقدهما لأول مرة وهما مؤتمر الحوار الإفريقي فى الطاقة وملتقى تحدى تكنولوجيا المناخ، وذلك بالإضافة إلى الفعاليات الرئيسية للمؤتمر والتى تولى أهمية للجوانب الاستراتيجية والفنية والمالية وتحقيق الاستدامة، ليصل إجمالي عدد الجلسات المتخصصة إلى أكثر من 85 جلسة.
 

وشارك فى الاجتماع عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلى شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر وكل من أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفنى وممثلى شركة DMG المنظمة للمؤتمر.

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