البترول البحرية تحصل على أمر إسناد تنمية حقول غرب الدلتا في المياه العميقة

حصلت شركة خدمات البترول البحرية على أمر إسناد لتنفيذ أعمال المرحلة العاشرة لمشروع تنمية حقول غرب الدلتا في المياه العميقة لأول مرة في تاريخ الشركة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لعقد المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات البترولية والتنوع في مجال الأعمال وتعظيم القدرات الإنتاجية لقطاع البترول وقد نجحت شركة خدمات البترول البحرية “PMS” في الحصول على أمر إسناد لتنفيذ المرحلة العاشرة لمشروع تنمية حقول غرب الدلتا من شركة البرلس للغاز وذلك في المياه العميقة ولأول مرة في تاريخها.

وستقوم شركة خدمات البترول البحرية بأعمال مد وإنزال كابلات بحرية بأعماق غير مسبوقة وربط الآبار على الإنتاج.

وتستهدف شركة البرلس للغاز من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقول غرب الدلتا البحرية.

ويأتي إسناد المشروع استمرارا لنجاحات الشركة في تنفيذ حجم الأعمال الكبير خلال العام الحالي وإنجازات قياسية على جميع الأصعدة.

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