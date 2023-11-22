دفن 100 شهيد فلسطيني في مقبرة جماعية بخان يونس (صور)

دفن عدد من الأطباء الفلسطينيين في منطقة خان يونس بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، جثامين أكثر من 100 شهيد فلسطيني في مقبرة جماعية، وذلك بعد احتجازهم من الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى بيت حانون.

مقبرة جماعية

وتوضح الصور دفن عدد كبير من الشهداء الذين تم نقلهم عبر - حافلة كبيرة “كونتنر” مخصصة لنقل البضائع - بشكل جماعي إلى منطقة خان يونس تمهيدا لدفنهم في مقبرة جماعية هناك بحسب نشطاء فلسطينيين.

وعلى الجانب الآخر، علقت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، على اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسري الذي تم بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بواسطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

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تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، أن بنود الصفقة هدفها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وهي “انتصار لقضية الأسرى الفلسطينيين، كمقدمة لتحرير الأسرى كافة، وفكّ الحصار عن قطاع غزة”.

وشددت الحركة على أن صفقة تبادل الأسرى الجزئية، التي تشمل هدنةً مدتها 4 أيام، جاءت بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء، وبعد مماطلات وتعنّت الاحتلال الإسرائيلي.

مقبرة جماعية بخان يونس

بطولات المقاومين في ميدان التصدي

كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتمسكه بأرضه في مواجهة المجازر، وبطولات المقاومين في ميدان التصدي هي التي أجبرت الاحتلال على الرضوخ.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتوهم أن بإمكانه استعادة أسراه من دون شروط، خاصة بعد فشله في الميدان وعجزه عن كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

كما أكدت على موقف الحركة الثابت بأن الأسري "من غير المدنيين" الذين في أيديها لن تتم إعادتهم إلى الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتحرّر كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

مواجهة العدوان الإسرائيلي

وأكدت الجهاد الإسلامي على استمرارها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، على المستويات الميدانية والسياسية كافة، وصولًا إلى إحباط جميع أهدافه.