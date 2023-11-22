ساني مهدد بالغياب عن ألمانيا في افتتاح يورو 2024 بقرار من الفيفا
حصل ليروي ساني على الطرد لأول مرة في مسيرته خلال مباراة ألمانيا والنمسا الودية، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بخسارة المانشافت بهدفين دون رد، استعدادا لبطولة يورو 2024.
واضطر منتخب ألمانيا لخوض الشوط الثاني بـ10 لاعبين بعد طرد ساني في الدقيقة 49.
ساني مهدد بالغياب عن افتتاح يورو 2024
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن ساني بات مهددا بالغياب لفترة عن مباريات المانشافت المقبلة بسبب الطرد.
وأشارت إلى احتمالية اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بإيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات على الأقل، وذلك عقب تعديه بالضرب دون كرة على فيليب مويني لاعب النمسا.
وتنص لوائح الفيفا على فرض حظر لا يقل عن 3 مباريات حال قيام أحد اللاعبين بأي اعتداء، مثل الضرب بالمرفق أو اللكمات، وكذلك الركض والعض والبصق تجاه أي لاعب منافس.
وبسبب ذلك، قد يغيب ساني عن انطلاقة بطولة يورو 2024 التي ستحتضنها ألمانيا صيف العام المقبل، في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2024.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.