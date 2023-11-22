الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ساني مهدد بالغياب عن ألمانيا في افتتاح يورو 2024 بقرار من الفيفا

ليروي ساني، فيتو
ليروي ساني، فيتو

حصل ليروي ساني على الطرد لأول مرة في مسيرته خلال مباراة ألمانيا والنمسا الودية، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بخسارة المانشافت بهدفين دون رد، استعدادا لبطولة يورو 2024.

واضطر منتخب ألمانيا لخوض الشوط الثاني بـ10 لاعبين بعد طرد ساني في الدقيقة 49.

ساني مهدد بالغياب عن افتتاح يورو 2024

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن ساني بات مهددا بالغياب لفترة عن مباريات المانشافت المقبلة بسبب الطرد.

وأشارت إلى احتمالية اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بإيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات على الأقل، وذلك عقب تعديه بالضرب دون كرة على فيليب مويني لاعب النمسا.

Advertisements

وتنص لوائح الفيفا على فرض حظر لا يقل عن 3 مباريات حال قيام أحد اللاعبين بأي اعتداء، مثل الضرب بالمرفق أو اللكمات، وكذلك الركض والعض والبصق تجاه أي لاعب منافس.

وبسبب ذلك، قد يغيب ساني عن انطلاقة بطولة يورو 2024 التي ستحتضنها ألمانيا صيف العام المقبل، في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليروي ساني ​ألمانيا النمسا يورو 2024

مواد متعلقة

ملامح تصنيف المنتخبات قبل قرعة يورو 2024

ويلز تتعادل مع تركيا وتنضم إلى فرق الملحق بتصفيات يورو 2024

كرواتيا تتأهل رسميا لنهائيات يورو 2024

تصفيات اليورو، منتخب فرنسا يحطم رقم ألمانيا

الأكثر قراءة

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أخبار الأهلى، كولر يطلب رحيل سداسي الفريق في يناير وشرط فيوتشر لبيع أحمد عاطف

9 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

أول تعليق لـ أستديو Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

زيزو يتلقى عرضا للعب في الدوري السعودي

‏وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان: قد أسافر إلى مصر قريبا

المقاومة الفلسطينية تكشف مصير الأسرى الروس لديها

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيلي.. معلومات عن صاروخ بركان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

المزيد
الجريدة الرسمية