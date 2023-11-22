الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ملامح تصنيف المنتخبات قبل قرعة يورو 2024

يورو 2024، فيتو
يورو 2024، فيتو

تستعد ألمانيا لاستضافة 23 منتخبا في يورو 2024، في الصيف المقبل، وقد حسم 20 منتخبا التأهل بالفعل بينما يتبقى 3 مقاعد سيتم حسمها عبر ملحق التصفيات.

تصنيف منتخبات يورو 2024

وفي قرعة بطولة يورو 2024 المقرر سحبها في الثاني من ديسمبر المقبل، سيتواجد منتخب ألمانيا صاحب الضيافة في المستوى الأول مع البرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا.

وأكد جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني، أنه سينشغل بمنتخبات المستوى الأول، فقط عند حلول الوقت لمواجهتهم المحتملة، لكن هذا لا يعني أن المانشافت، الذي يبتعد بشكل كبير عن أفضل مستوياته، سيتنافس في مجموعة سهلة.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن واحدا من أسوأ السيناريوهات المحتملة، يتمثل في تواجد منتخب ألمانيا في مجموعة واحدة مع الدنمارك وكرواتيا وإيطاليا.

وإلى جانب منتخب الدنمارك، قد تأتي المنافسة من المستوى الثاني من جانب تركيا والنمسا، اللذين حققا الفوز على المنتخب الألماني مؤخرا خلال فترة الأجندة الدولية، والمجر ورومانيا وألبانيا.

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات كرواتيا وهولندا واسكتلندا وسلوفينيا وسلوفاكيا والتشيك، بينما يأتي منتخب إيطاليا في المستوى الرابع مع صربيا وسويسرا و3 منتخبات من المفترض تأهلها عبر الملحق الفاصل.

ملحق تصفيات يورو 2024

ويتنافس 12 منتخبا على المقاعد الـ3 المتبقية، في مقدمتها بولندا التي تضم النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

بينما يحلم منتخبا كازاخستان ولوكسمبورج بالتأهل للمرة الأولى إلى البطولة الأوروبية.

وتضم قائمة المنتخبات الـ 12 المتنافسة على المقاعد المتبقية، الكيان الصهيوني وأوكرانيا وأيسلندا وويلز.

وستتنافس المنتخبات الـ12 في 3 مسارات، يضم كل مسار 4 منتخبات، حيث سيجري إقامة مباراتي قبل نهائي من جولة واحدة في كل مسار ثم نهائي من جولة واحدة.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يوم 21 مارس 2024، بينما ستكون منافسات النهائي يوم 26 من الشهر نفسه.

وتستضيف ألمانيا منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024 في الفترة ما بين 14 يوني و14 يوليو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ألمانيا يورو 2024 ناجلسمان منتخب ألمانيا إيطاليا

مواد متعلقة

ويلز تتعادل مع تركيا وتنضم إلى فرق الملحق بتصفيات يورو 2024

كرواتيا تتأهل رسميا لنهائيات يورو 2024

استقالة مدرب منتخب التشيك رغم التأهل إلى يورو 2024

تعرف على المنتخبات الصاعدة إلى ملحق تصفيات يورو 2024

الأكثر قراءة

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أخبار الأهلى، كولر يطلب رحيل سداسي الفريق في يناير وشرط فيوتشر لبيع أحمد عاطف

9 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

أول تعليق لـ أستديو Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

‏وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان: قد أسافر إلى مصر قريبا

المقاومة الفلسطينية تكشف مصير الأسرى الروس لديها

رسالة تحذير خطيرة من الاحتلال إلى الأمم المتحدة بسبب حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيلي.. معلومات عن صاروخ بركان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

المزيد
الجريدة الرسمية