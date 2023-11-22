ملامح تصنيف المنتخبات قبل قرعة يورو 2024

تستعد ألمانيا لاستضافة 23 منتخبا في يورو 2024، في الصيف المقبل، وقد حسم 20 منتخبا التأهل بالفعل بينما يتبقى 3 مقاعد سيتم حسمها عبر ملحق التصفيات.

تصنيف منتخبات يورو 2024

وفي قرعة بطولة يورو 2024 المقرر سحبها في الثاني من ديسمبر المقبل، سيتواجد منتخب ألمانيا صاحب الضيافة في المستوى الأول مع البرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا.

وأكد جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني، أنه سينشغل بمنتخبات المستوى الأول، فقط عند حلول الوقت لمواجهتهم المحتملة، لكن هذا لا يعني أن المانشافت، الذي يبتعد بشكل كبير عن أفضل مستوياته، سيتنافس في مجموعة سهلة.

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وتجدر الإشارة إلى أن واحدا من أسوأ السيناريوهات المحتملة، يتمثل في تواجد منتخب ألمانيا في مجموعة واحدة مع الدنمارك وكرواتيا وإيطاليا.

وإلى جانب منتخب الدنمارك، قد تأتي المنافسة من المستوى الثاني من جانب تركيا والنمسا، اللذين حققا الفوز على المنتخب الألماني مؤخرا خلال فترة الأجندة الدولية، والمجر ورومانيا وألبانيا.

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات كرواتيا وهولندا واسكتلندا وسلوفينيا وسلوفاكيا والتشيك، بينما يأتي منتخب إيطاليا في المستوى الرابع مع صربيا وسويسرا و3 منتخبات من المفترض تأهلها عبر الملحق الفاصل.

ملحق تصفيات يورو 2024

ويتنافس 12 منتخبا على المقاعد الـ3 المتبقية، في مقدمتها بولندا التي تضم النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

بينما يحلم منتخبا كازاخستان ولوكسمبورج بالتأهل للمرة الأولى إلى البطولة الأوروبية.

وتضم قائمة المنتخبات الـ 12 المتنافسة على المقاعد المتبقية، الكيان الصهيوني وأوكرانيا وأيسلندا وويلز.

وستتنافس المنتخبات الـ12 في 3 مسارات، يضم كل مسار 4 منتخبات، حيث سيجري إقامة مباراتي قبل نهائي من جولة واحدة في كل مسار ثم نهائي من جولة واحدة.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يوم 21 مارس 2024، بينما ستكون منافسات النهائي يوم 26 من الشهر نفسه.

وتستضيف ألمانيا منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024 في الفترة ما بين 14 يوني و14 يوليو.