الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بابا الفاتيكان: الصراع بين إسرائيل وحماس تجاوز حد الحرب ليصبح إرهابا

البابا فرنسيس، فيتو
البابا فرنسيس، فيتو

التقى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس يوم الأربعاء بشكل منفصل مع أقارب رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس ومع فلسطينيين عائلاتهم في غزة، وقال إن الصراع تجاوز حد الحرب ليصبح "إرهابا".

تصريحات البابا فرنسيس 

وفي تصريحات غير معدة سلفا يوم الأربعاء في ساحة القديس بطرس بعد وقت قصير من اللقاءات التي جرت في الصباح الباكر بمقر إقامته، قال فرنسيس إنه سمع بشكل مباشر كيف "يعاني كلا الجانبين".

وعلى الجانب الأخر رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى الطرفين.

Advertisements

وقف شامل لإطلاق النار في القطاع

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، مؤكدا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.  

الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية

وجدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيد أبو الغيط على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.

حماس تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة مع الاحتلال في قطاع غزة

ترحيب برلماني باتفاق وقف إطلاق النار في غزة: نجاح للجهود المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة حماس بابا الفاتيكان فرنسيس فلسطين

مواد متعلقة

أبو الغيط يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى هدنة إنسانية بغزة

سلطنة عمان تشكر مصر على الوساطة لتحقيق اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

الأونروا: لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك ويجب فرض هدنة إنسانية فورا في غزة

مجلس الأمن يصوت اليوم علي قرار يدعو لفرض هدنة إنسانية وفتح ممرات آمنة بغزة

الأكثر قراءة

فضيحة إيهود باراك تهز إسرائيل، وصفوه بالخائن بعد كشفه سر الاحتلال في غزة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أخبار الأهلى، كولر يطلب رحيل سداسي الفريق في يناير وشرط فيوتشر لبيع أحمد عاطف

9 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

أول تعليق لـ أستديو Spyglass بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

‏وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان: قد أسافر إلى مصر قريبا

المقاومة الفلسطينية تكشف مصير الأسرى الروس لديها

رسالة تحذير خطيرة من الاحتلال إلى الأمم المتحدة بسبب حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاعها 979 مترًا، شلالات أنجيل أشهر المعالم السياحية في فنزويلا

وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

موقف حرج للأمير هاري في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

هبوط مؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيلي.. معلومات عن صاروخ بركان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بسماع بشرى سارة

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

المزيد
الجريدة الرسمية