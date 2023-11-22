بابا الفاتيكان: الصراع بين إسرائيل وحماس تجاوز حد الحرب ليصبح إرهابا

التقى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس يوم الأربعاء بشكل منفصل مع أقارب رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس ومع فلسطينيين عائلاتهم في غزة، وقال إن الصراع تجاوز حد الحرب ليصبح "إرهابا".

تصريحات البابا فرنسيس

وفي تصريحات غير معدة سلفا يوم الأربعاء في ساحة القديس بطرس بعد وقت قصير من اللقاءات التي جرت في الصباح الباكر بمقر إقامته، قال فرنسيس إنه سمع بشكل مباشر كيف "يعاني كلا الجانبين".

وعلى الجانب الأخر رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى الطرفين.

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وقف شامل لإطلاق النار في القطاع

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، مؤكدا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية

وجدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيد أبو الغيط على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.