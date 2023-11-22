الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تنظم ندوات تثقيفية لطلاب جامعة أسيوط

تستمر هيئة تنشيط السياحة بمحافظة أسيوط في تنظيم الندوات التثقيفية لطلاب جامعة أسيوط لتنمية الوعي السياحي وتعريفهم بما تملكه المحافظة من إمكانيات وأماكن سياحية وأثرية التي تمثل مختلف الحضارات عن طريق تنظيم وإقامة ندوات ورحلات لفئات المجتمع المختلفة.

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وفي هذا السياق أكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستمرار مثل هذه الأنشطة والتأكيد على أهمية قطاع السياحة سواء الداخلية والخارجية لتنمية السلوك الفردي لدى الطلاب والنشء وإرساء قيم الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية والفخر بتاريخهم وبلادهم منذ الصغر لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني مع تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة في وقت سابق.

ندوات تثقيفية بجامعة أسيوط

ومن جانبه أوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة إنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط برفع الوعي السياحي نظمت الهيئة ندوتين بكلية الآداب بجامعة أسيوط وكلية تربية طفولة ضمن بروتوكول التعاون مع جامعة أسيوط وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية تربية طفولة والدكتورة نجوان عباس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سامح البنا وكيل كلية الآداب وهبه حجازي مدير وحدة السياحة بجامعة أسيوط وإيناس محمد مديرة إدارة الوعي الأثري وإسراء محمد مفتش آثار بمنطقة آثار أسيوط وإنجي اضلف عضو هيئة تنشيط السياحي وبمشاركة كوكبة من أساتذة جامعة أسيوط ولفيف من الطلاب بالندوتين.

وأشار مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط إلى إجراء حوار ومناقشة الطلاب عن كيفية رفع الوعي والتثقيف السياحي لديهم وكيفية المساهمة في ازدياد أعداد السياح والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالمحافظة.

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