الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار فتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 31 ديسمبر

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فيتو

 
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة حتى 31 ديسمبر 2023 والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وذلك في مجالات (القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية) وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم ورعاية الموهوبين الصغار عن طريق اكتشاف المواهب في مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات المتعددة وتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير تتويجًا لهذه المواهب الإبداعية ودعم وصقل قدراتهم.

 

جائزة الدولة للمبدع الصغير 


وقال المحافظ إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين الفئة العمرية الأولى من سن 5 وحتى 12 عامًا والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتى 18 سنة ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح 4 جوائز في كل فرع وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار وكذا نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم على التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني.

 

إعلان عن الجائزة بالمدارس 

 


كان محافظ أسيوط وجه بالإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير بالمدارس وبمراكز الشباب وعبر صفحات التواصل والصفحة الرسمية للمحافظة وكلف رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالإعلان عن الجائزة بكافة قرى ومراكز المحافظة وجميع مديريات الخدمات والمؤسسات والجهات المختلفة ونشرها لتصل لكافة المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء والمبدعين للمشاركة في أقسام المسابقة.

 

شروط المسابقة 


جدير بالذكر أن شروط مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" في دورتها الرابعة تتمثل في أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عام كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثاني وتقدم الأعمال باللغة العربية فقط ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة ولا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع وفي حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه وتحدد نسب المشاركة كتابة من قبلهم. 

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون جائزة المبدع الصغير

تفاصيل تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون جائزة المبدع الصغير

 

وإذا لم تحدد نسب المشاركة تقسم الجائزة عليهم بالتساوى (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاث أشخاص) وفي حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة يستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة وفي حالة وفاة المتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا وتستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوفي شروط الجائزة "والتقدم إلكترونيًا" عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg) وعملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها وللاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني (www.ckp.eg) أو التليفون - واتساب (01559919944).

Advertisements

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إكتشاف المواهب الأعلى للثقافة الإنتماء الوطنى التخت الشرقى السيدة انتصار السيسي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المجلس الأعلى للثقافة المواقع الالكترونية جائزة الدولة للمبدع الصغير رعاية الموهوبين عصام سعد محافظ أسيوط المبدع الصغير

مواد متعلقة

صحة أسيوط تنظم قافلة طبية توعوية بمرض السكري بعلوان

محافظ أسيوط يلتقي منسقي برنامج "المرأة تقود بالمحافظات" ويشيد بتأهيل الكوادر النسائية

محافظة أسيوط تبدأ برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري

انطلاق قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 3 مراكز بأسيوط غدا

جامعة أسيوط تعلن بدء التقديم فى منح المركز الثقافي البريطاني

السكر بـ 37 والزيت بـ 40 جنيها، محافظ أسيوط يتفقد أسعار السلع في منافذ البيع

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة إجراء مناورات لمواجهة الكوارث

ضعف المياه بالوليدية بأسيوط بسبب خروج مولد المحطة من الخدمة

الأكثر قراءة

استقالة أحمد عيد عبد الملك رسميا من نادي لافيينا

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

مهاجم إنبي يعود لحسابات كولر لتدعيم هجوم الأهلي في يناير

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

عبد المنعم إمام: للصبر حدود، ومصر لم تغلق معبر رفح

Advertisements

منوعات

المزيد

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية