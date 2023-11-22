الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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سياسة

حزب حماة الوطن يشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة اليوم، أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بنجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينين، متضمنا تبادل الأسرى، وكذلك ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة

 

ويؤكد الحزب ترحيبه بهذه الهدنة، والتي تساعد بشكل كبير في تهدئة الأوضاع في المنطقة، وفي إطار السعي المصري نحو الوصول إلى حل نهائي للأزمة ويشدد حماة الوطن، على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات لتهدئة الأوضاع.

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الهدنة بين حماس وإسرائيل 

 

ويؤكد الحزب أن الجهود المصرية والتنسيق مع الجانب القطري، نجحت في الوصول إلى هذا الاتفاق في وقت هام لصالح الجانبين.

غزة، ويشير الحزب، إلى أهمية ردود الفعل في هذا الشأن، والتي ثمنت الجهود المصرية، لاسيما الموقف الأمريكي، وتعليق الرئيس الفلسطيني، وكذلك حركة حماس، والذين أشادوا جميعا بالجهود المصرية في هذا الشأن.

ويؤكد حماة الوطن، تمسكه بضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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