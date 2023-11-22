الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يتابع سير العمل بورشة النجارة بمنطقة الصالحية

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

 تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام سير العمل بورشة النجارة التابعة للمحافظة بقرية الجبلاو، وذلك للإطلاع على مراحل إنتاج المنتجات الخشبية، والاطمئنان على جودتها وتطبيق المعايير القياسية، يأتى ذلك في إطار رؤية المحافظة نحو تعظيم مواردها لخدمة المواطنين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتى لم تكن مستغلة، بهدف إنشاء الورشة لتعظيم موارد المحافظة، حيث تختص الورشة بإنتاج المنتجات الخشبية، والمستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج إلى الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا قرية الجبلاو مشروعات الأمن الغذائي

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