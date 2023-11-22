ترتيب مجموعة السنغال في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الثانية

تصفيات كأس العالم، تصدر منتخب السنغال قمة ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 بعد انتهاء الجولة الثانية.

وتضم مجموعة السنغال “ المجموعة الثانية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ” منتخبات جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية.

ترتيب مجموعة السنغال في تصفيات كأس العالم

1- السنغال 4 نقاط

2- السودان 4 نقاط

3- جمهورية الكونغو 3 نقاط

4- توجو نقطتين

5- موريتانيا نقطة واحدة

6- جنوب السودان نقطة واحدة

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وأسدل الستار علي مباريات الجولتين الأولي والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

وترصد السطور التالية نتائج الجولتين الأولي والثانية من تصفيات أفريقيا في المجموعات التسعة والتي جاءت كالتالي

نتائج الجولة الأولي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

غينيا الاستوائية 1-0 نامبيا

رواندا 0-0 زيمبابوي

الكونغو الديمقراطية 2-0 موريتانيا

إثيوبيا 0-0 سيراليون

بوروندي 3-2 جامبيا

بوتسوانا 2-3 موزمبيق

نيجيريا 1-1 ليسوتو

السودان 1-1 توجو

الجابون 2-1 كينيا

الجزائر 3-1 الصومال

مصر 6-0 جيبوتي

الرأس الأخضر 0-0 أنجولا

المغرب ضد إرتيريا ( الغاء المباراة لانسحاب اريتريا)

غينيا 2-1 أوغندا

إسواتيني 0-1 ليبيا

جزر القمر 4-2 جمهورية أفريقيا الوسطي

ليبيريا 0-1 مالاوي

زامبيا 4-2 الكونغو

غانا 1-0 مدغشقر

مالي 3-1 تشاد

بوركينا فاسو 1-1 غينيا بيساو

تونس 4-0 ساو توميه وبرسنسيب

كوت ديفوار 9-0 سيشل

الكاميرون 3-0 موريشيوس

جنوب أفريقيا 2-1 بنين

النيجير 0-1 تنزانيا

السنغال 4-0 جنوب السودان

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

زيمبابوي 1-1 نيجيريا

بوروندي 1-2 الجابون

موزمبيق 0-2 الجزائر

السودان 1-0 الكونغو الديمقراطية

سيراليون 0-2 مصر

جيبوتي 0-1 غينيا بيساو

جامبيا 0-2 كوت ديفوار

إريتريا ضد الكونغو ( إلغاء المباراة لانسحاب إريتريا)

ليبيريا 0-1 غينيا الاستوائية

سيشل 0-5 كينيا

مالي 1-1 جمهورية أفريقيا الوسطي

تشاد 0-3 مدغشقر

إثيوبيا 0-3 بوركينا فاسو

ليسوتو 0-0 بنين

الصومال 0-1 أوغندا

مالاوي 0-1 تونس

بوتسوانا 1-0 غينيا

رواندا 2-0 جنوب أفريقيا

إسواتيني 0-2 الرأس الأخضر

توجو 0-0 السنغال

جزر القمر 1-0 غانا

جنوب السودان 0-0 موريتانيا

موريشيوس 0-0 أنجولا

ليبيا 1-1 الكاميرون

ساو توميه 0-2 ناميبيا

تنزانيا 0-2 المغرب

النيجر 2-1 زامبيا

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مواعيد جولات تصفيات كأس العالم 2026

وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.