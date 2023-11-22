في عيد ميلاده الـ 41، أهم 5 أفلام صنعت شهرة المخرج عمرو سلامة

يحتفل المخرج عمرو سلامة اليوم بعيد ميلاده الحادي والأربعين، وذلك بعد تقديمه الكثير من الأعمال الفنية، التي وضعت بصمة كبيرة في الوسط الفني، خلال مشواره الطويل.

استطاع عمرو سلامة، أن يحفر اسمه بحروف من ذهب بين عمالقة الإخراج الفني في مصر، وذلك على الرغم من أن دخوله للوسط الفني جاء صدفة.

وترصد “فيتو”، خلال السطور التالية، أبرز أعماله الفنية.

“تاريخ عمرو سلامة”

الفنان عمرو سلامة - مواليد 1982 - بدأ حياته الدراسية بكلية التجارة، والمفاجأة أنه لم يدرس سينما، ولكنه افتتح مشواره الفني بالأفلام القصيرة مثل فيلم “المخدرات حلوة”، وفيلم عذاب نفسي وفيلم وثائقي عن الإيدز وإعلانات أفلام.

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أول فيلم روائي

أول فيلم روائي طويل قدمه المخرج الشاب كان فيلم “زي النهاردة” الذي عرض في أخر سنة 2008 وشارك في مهرجان الشرق الأوسط للسينما ورشح لجائزة أحسن فيلم واشترك في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى، والفيلم كان من تأليفه ومونتاجه أيضًا.

ثاني أفلامه الطويلة كان فيلم أسماء، وكان مستوحى من قصة حقيقية لسيدة مصرية تحمل فيروس الإيدز لكنها كانت تحارب الظروف والمجتمع للحصول على حقوقها.. الفيلم حصل على أكثر من 18 جائزة عالمية وعربية أهمها جائزة أفضل مخرج عربي في مسابقة آفاق جديدة في مهرجان أبوظبي السينمائي.

شارك عمرو سلامة في إخراج الفيلم الوثائقي تحرير 2011: الطيب والشرس والسياسي وأخرج الجزء السياسي الذي تناول قصة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأبرز خمس أفلام صنعت شهرة المخرج عمرو سلامة، هي: فيلم “لا مؤاخذة”، وصنع في مصر عام 2014، والشيخ جاكسون عام 2017، وفيلم “برا المنهج” عام 2021.

برا المنهج

وكانت آخر أعمال المخرج عمرو سلامة، فيلم «برا المنهج»، بطولة ماجد الكدواني، روبي، أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الهادي، محمد دياب، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

فيلم شماريخ

وتعد أحدث أعماله فيلم شماريخ الذي يضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم آسر ياسين، وأمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.