الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-11-2023 والقنوات الناقلة

منتخب فرنسا تحت 17
منتخب فرنسا تحت 17 عام، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى  إنجلترا  أوزبكستان والسنغال وفرنسا في كأس العالم تحت 17 سنة.

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بيرو - فنزويلا – الساعة 4 صباحا – على قناة SSC EXTRA 1 HD

 

كأس العالم تحت 17 سنة


إنجلترا - أوزبكستان – 10:30 صباحا – على قناة beIN Sports HD 6

فرنسا - السنغال – الساعة 2 ظهرا – على قناة beIN Sports HD 6

 

كأس ملك إسبانيا


زامورا  فياريال – الساعة 10 مساءا

Advertisements

 

 

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، بوركينا فاسو مع إثيوبيا لقاء الـ3 نقاط بمجموعة مصر، وتونس يبحث تأمين الصدارة أمام مالاوي

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواعيد مباريات اليوم منتخب فرنسا منتخب السنغال منتخب إنجلترا كأس العالم تحت 17 سنة اخبار الرياضة

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، المغرب يهزم تنزانيا خارج ملعبه وزامبيا تسقط أمام النيجر

منتخب الكويت يصالح جماهيره بالفوز على أفغانستان في تصفيات كأس العالم

جزر القمر تحقق مفاجأة بالفوز على غانا في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-11-2023 والقنوات الناقلة

الخارجية الإسرائيلية: تمديد الهدنة مع حماس مرتبط بـ عدد المختطفين الذين ستفرج عنهم

أخبار مصر: تفاصيل اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، بشرى عن أسعار السكر، فضيحة بمباراة الأرجنتين والبرازيل، أسعار الذهب والدولار

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

مصير حالات البناء المحظور التصالح عليها في القانون الجديد

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في لواء جولاني وإصابة جندي بغزة

وزير الخارجية الأمريكي: شكرا لمصر وقطر ولن نرتاح في ظل استمرار حماس في احتجاز الرهائن

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

كوريا الشمالية تعلن نجاح وضع قمر صناعي عسكري في المدار (صور)

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية