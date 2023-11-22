مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى إنجلترا أوزبكستان والسنغال وفرنسا في كأس العالم تحت 17 سنة.

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بيرو - فنزويلا – الساعة 4 صباحا – على قناة SSC EXTRA 1 HD

كأس العالم تحت 17 سنة



إنجلترا - أوزبكستان – 10:30 صباحا – على قناة beIN Sports HD 6

فرنسا - السنغال – الساعة 2 ظهرا – على قناة beIN Sports HD 6

كأس ملك إسبانيا



زامورا فياريال – الساعة 10 مساءا

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