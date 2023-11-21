تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، بوركينا فاسو مع إثيوبيا لقاء الـ3 نقاط بمجموعة مصر، وتونس يبحث تأمين الصدارة أمام مالاوي

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بخوض 15 مباراة تشهد تنافسا قويا بين المنتخبات.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة



إثيوبيا وبوركينا فاسو – الساعة 3 عصرا - قناة SSc SPORT

مالاوي وتونس – الساعة 3 عصرا الوطنية التونسية

رواندا وجنوب إفريقيا – الساعة 3 عصرا - قناة SSc SPORT

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إسواتيني والرأس الأخضر – الساعة 3 عصرا - قناة SSc SPORT

الصومال وأوغندا – الساعة 3 عصرا - قناة SSc SPORT

بوتسوانا وغينيا – الساعة 3 عصرا - قناة SSc SPORT

ليسوثو وبنين – الساعة 3 عصرا - قناة SSc SPORT

ليبيا والكاميرون – الساعة 6 مساء - قناة SSc SPORT

موريشيس وأنغولا – الساعة 6 مساء - قناة SSc SPORT

ساوتومي وبرينسيب وناميبيا – الساعة 6 مساء

جزر القمر وغانا – الساعة 6 مساء - قناة SSc SPORT

جنوب السودان وموريتانيا – الساعة 6 مساء - قناة SSc SPORT

توجو والسنغال – الساعة 6 مساء - قناة SSc SPORT

النيجر وزامبيا – الساعة 9 مساء - قناة SSc SPORT

تنزانيا والمغرب – الساعة 9 مساء المغربية الرياضية



مجموعة مصر، بوركينا فاسو مع إثيوبيا



يلتقى منتخب بوركينا فاسو مع إثيوبيا فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على الملعب البلدي بالجديدة فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتنافس منتخبا بوركينا فاسو وإثيوبيا ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم والتي تضم بجانبهما منتخب مصر بالإضافة إلى منتخبات سيراليون، جيبوتى، ومنتخب غينيا بيساو.

ويبحث كلا المنتخبين عن تحقيق الفوز الأول فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

وحسم التعادل الإيجابى 1-1 مواجهة منتخب بوركينا فاسو مع نظيره غينيا بيساو التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فيما تعادل منتخب إثيوبيا بدون أهداف مع نظيره منتخب سيراليون فى اللقاء الذى جمعهما مؤخرا على ملعب "بن أحمد العبدي" فى المغرب ضمن نفس الجولة

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من عمر تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة الى نهائيات بطولة كأس العالم القادم 2026 بالولايات المتحدة الامريكية برصيد 6 نقاط.

وحقق المنتخب الوطنى فوزًا مهمًا على نظيره سيراليون، بهدفين بدون مقابل، في افتتاحية الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم



1- مصر 6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط

منتخب مصر

تونس يبحث تامين الصدارة امام مالاوي



ويستعد منتخب تونس لخوض مباراة مالاوي اليوم الثلاثاء، على ملعب بينجو الوطني

واستهل منتخب تونس التصفيات بفوز كبيرعلى ساوتومي (4-0) ليحتل صدارة المجموعة الثامنة مناصفة مع مالاوي وغينيا الاستوائية بعد فوز مالاوي على ليبيريا (1-0)

ويسعى نسور قرطاج تحت قيادة المدرب جلال القادري لفك عقدة عدم الفوز خارج ملعبهم أمام منتخب مالاوي بمختلف المسابقات.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم2026 منتخب تونس ضمن المجموعة الثامنة برفقة كل من منتخب غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي.

ويخوض "نسور قرطاج" مواجهة اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن ثنائى الوصافة مالاوى وغينيا الإستوائية.

الاثارة شعار مواجهة المغرب وتنزانيا



يحل منتخب المغرب ضيفا على تنزانيا مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب تنزانيا على النيجر بهدف دون رد في الجولة الأولى من تصفيات 2026 فيما ألغيت مباراة المغرب وإريتريا بعد تراجع الأخير عن المشاركة في تصفيات كأس العالم لأسباب داخلية.

ويراهن وليد الركراكي مدرب الأسود على عودة صقور للمونديال بعدما أطاح بنحو 12 لاعبا من القائمة التي مثلت المغرب في مونديال قطر 2022 لكنه استعاد الركراكي بعض صقور كأس العالم يتقدمهم حكيم زياش وسفيان أمرابط.

يعول وليد الركراكي في مباراة اليوم على 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي الذي توج في الفترة الماضية بكأس أفريقيا تحت 23 عاما وتأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويتقدم السباعي وعبد الصمد الزلزولي المرشح لجائزة أفضل واعد في حفل الاتحاد الأفريقي وكذلك الناشئ بينجامين بوشواري.

وتقابل منتخب المغرب ضد تنزانيا 4 مرات بواقع 3 انتصارات لأسود الأطلس وخسارة وحيدة.

وسجل لاعبو منتخب المغرب 7 أهداف في شباك تنزانيا، مقابل استقبال 5 أهداف.

ويسعى الركراكي لرد الاعتبار من خسارة عمرها 10 أعوام عاشها أمام نفس الخصم في تصفيات مونديال 2014 عندما كان مساعدا للمدرب رشيد الطوسي.



ليبيا في مواجهة صعبة امام الكاميرون

ويواجه المنتخب الليبي ضيفه الكاميروني على ملعب شهداء بنينا في ثاني جولات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وتعد مواجهة فرسان المتوسط والأسود هي الثامنة بينهما حيث كان الفوز حليف الكاميرون في 4 مناسبات، مقابل فوز وحيد لليبيا، وتعادلين.

ويرجع أول لقاء بين المنتخبين إلى كأس أمم أفريقيا التي احتضنتها ليبيا عام 1982، حسم التعادل السلبي 0-0 المواجهة.



وكانت آخر المواجهات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2014، حين حققت ليبيا فوزها الوحيد (2-1) بمدينة صفاقس، وقبل أن تفوز الكاميرون إيابا (1-0).



السنغال يامل استعادة الصدارة أمام توجو



ويحل منتخب السنغال ضيفا ثقيلا على منتخب توجو فى اللقاء المقرر إقامته فى السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتنافس منتخب السنغال فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضمن المجموعة الثانية والتي تضم بجانبه كلا من: جمهورية الكونغو، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب السودان.

ويأتى أسود التيرانجا فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثانية فى تصفيات كأس العالم 2023 برصيد 3 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب السودان صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط عقب فوزه مؤخرا على على ضيفه جمهورية الكونغو بهدف دون مقابل فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بالشراكة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويبحث المنتخب السنغالى عن استعادة صدارة الترتيب وتحقيق انتصاره الثانى على التوالى بعدما تغلب مؤخرا على نظيره جنوب السودان بنتيجة 4-0 فى المباراة التى أقيمت على ملعب "عبدولاي واد" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تصفيات كأس العالم 2026



ومن المقرر أن يتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026 بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مواعيد جولات تصفيات كأس العالم 2026

وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.