الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي رسالة قوية للعالم

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، فيتو

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن مشاركة الشعب المصري العظيم فى الاستحقاق الانتخابي  خلال أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل ستكون رسالة قوية للعالم إن المصريين متكاتفون ومتحدون ولن يسمحوا بالمساس بمقدراتها ومتوحدين خلف قيادتهم السياسية، ومؤسسات الدولة الراسخة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤  الذي نظمته أمانة الإسكندرية لحزب "مستقبل وطن" مساء اليوم الثلاثاء تحت عنوان " حبيب المصريين" بالمدينة الشبابية في أبو قير شرق الإسكندرية.

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بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والعميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب رزق راغب ضيف الله أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد بهاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور حاتم متولي نائب المدير التنفيذي للقطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، وعبد الحليم علام نقيب المحاميين، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزة بالإسكندرية.

ودعا فوزي إلى الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية خلال أيام الانتخابات لنثبت للعالم كله أن الشعب المصري يعي حجم التحديات التي يمر بها وقادر على مواجهتها بشجاعة وإصرار خلف قائدهم عبد الفتاح السيسي.
 

وقال النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن للرئيس عبد الفتاح السيسي الآلاف من الإنجازات في كافة ربوع مصر ومحافظاتها، ولعل من أهم الإنجازات هي نعمة الأمن والأمان بعد سنوات الخوف والتهديد التي عاشها الشعب المصري  بعد عام ٢٠١١ إلا أن الرئيس السيسي أعاد للشارع للشارع المصري.

 

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الإنجازات التي شهدها مصر خلال الفترة الماضية، جعلت مصر المحور الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق تنمية غير مسبوقة في كافة المحافظات والقطاعات التنموية.
 

وأكد عابد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، مضيفا أن القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي هو الرجل المناسب في المكان المناسب خلال المرحلة المقبلة.

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الاسكندرية الانتخابات السيسي

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