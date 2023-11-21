الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي، راحة من التدريبات غدا وعلي معلول يجرى أشعة جديدة

على معلول، فيتو
على معلول، فيتو

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

كولر يجتمع مع فيتوريا بسبب ثنائى الأهلى

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مع المدرب البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على خلفية استبعاده لإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر من مباراة سيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm إن كولر سوف يعقد جلسة عبر زوم مع فيتوريا لمعرفة كل تفاصيل استبعاده لثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات من مباراة سيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

Advertisements

 

وواصل شبانه تصريحاته قائلًا: “فيتوريا رحب بطلب كولر خاصة بعدما أعلن المدرب السويسري تأييده لقرار المدرب البرتغالي باستبعاد ثنائى الأهلى من مباراة سيراليون”.

الأهلى  يواصل استعداداته لـ ميدياما بمباراة ودية في التتش

 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم على ملعب التتش، بمشاركة ‏مجموعة من قطاع الناشئين، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ‏ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

واشتمل البرنامج التحضيري لمباراة ميدياما على مباراة ودية اليوم، جمعت بين لاعبي الفريق ‏وبعض العناصر من قطاع الناشئين، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة والاطمئنان على ‏كافة العناصر.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل المباراة الودية، والتي واصل ‏خلالها الحديث عن كافة الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها في البرنامج التدريبي الخاص ‏بمباراة ميدياما.‏

وأدى ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات ‏منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في المباراة الودية.

الخماسي الدولي ينتظم في مران الأهلي الخميس

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق يوم الخميس المقبل.‏

وشارك من الأهلي مع المنتخب الخماسي محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية، حيث خاض المنتخب مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن ‏التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏

 

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا

 

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة غدًا، على أن يستأنف ‏الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، لمواصلة التحضير لمباراة ميدياما الغاني في ضربة البداية ‏بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

آخر تطورات إصابة طاهر ومعلول ورضا سليم

 

وخاض طاهر محمد طاهر، ورضا سليم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريبات منفردة ‏قبل انطلاق المباراة الودية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام طاهر وسليم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

ويجري علي معلول، لاعب الفريق، أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

وكان معلول قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

كرة السلة، الأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط

رجال طائرة الأهلى يفوز على بتروجت بالدوري

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار الأهلي علي معلول الاهلي اليوم الأهلي اخبار الرياضة

مواد متعلقة

كرة السلة، الأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط

رجال طائرة الأهلى يفوز على بتروجت بالدوري

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدًا

إحالة دعوى وقف قرار فصل 116 عضوا بالنادى الأهلي للمفوضين

الأكثر قراءة

نتنياهو: إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وقيادات إسرائيل الأمنية تدعم صفقة الرهائن

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

هل يرتفع سعر السكر على بطاقات التموين بعد وصوله 50 جنيها بالأسواق؟

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

Advertisements

منوعات

المزيد

مورينيو يثير الجدل حول مستقبله مع روما

مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة، كشف هوية القاتل وبراءة حنان مطاوع

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنيسة يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية