أخبار الأهلي، راحة من التدريبات غدا وعلي معلول يجرى أشعة جديدة

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

كولر يجتمع مع فيتوريا بسبب ثنائى الأهلى

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مع المدرب البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على خلفية استبعاده لإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر من مباراة سيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm إن كولر سوف يعقد جلسة عبر زوم مع فيتوريا لمعرفة كل تفاصيل استبعاده لثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات من مباراة سيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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وواصل شبانه تصريحاته قائلًا: “فيتوريا رحب بطلب كولر خاصة بعدما أعلن المدرب السويسري تأييده لقرار المدرب البرتغالي باستبعاد ثنائى الأهلى من مباراة سيراليون”.

الأهلى يواصل استعداداته لـ ميدياما بمباراة ودية في التتش

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم على ملعب التتش، بمشاركة ‏مجموعة من قطاع الناشئين، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ‏ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

واشتمل البرنامج التحضيري لمباراة ميدياما على مباراة ودية اليوم، جمعت بين لاعبي الفريق ‏وبعض العناصر من قطاع الناشئين، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة والاطمئنان على ‏كافة العناصر.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل المباراة الودية، والتي واصل ‏خلالها الحديث عن كافة الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها في البرنامج التدريبي الخاص ‏بمباراة ميدياما.‏

وأدى ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات ‏منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في المباراة الودية.

الخماسي الدولي ينتظم في مران الأهلي الخميس

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق يوم الخميس المقبل.‏

وشارك من الأهلي مع المنتخب الخماسي محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية، حيث خاض المنتخب مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن ‏التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة غدًا، على أن يستأنف ‏الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، لمواصلة التحضير لمباراة ميدياما الغاني في ضربة البداية ‏بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

آخر تطورات إصابة طاهر ومعلول ورضا سليم

وخاض طاهر محمد طاهر، ورضا سليم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة ‏قبل انطلاق المباراة الودية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام طاهر وسليم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

ويجري علي معلول، لاعب الفريق، أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

وكان معلول قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.