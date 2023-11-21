أخبار مصر اليوم: سعر كيلو السكر على بطاقات التموين بعد ارتفاعه بالأسواق.. والوزراء يتابع موقف مبادرة خفض الأسعار

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

هل يرتفع سعر السكر على بطاقات التموين بعد وصوله 50 جنيها بالأسواق؟

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إيجاد حلول سريعة لحل أزمة نقص وجود السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق ليصل إلى 50 جنيها للكيلو في بعض المناطق.

أسعار السكر بمنافذ التموين

ورغم ارتفاع أسعار السكر بالسوق، إلا أن وزارة التموين مازالت تحافظ على سعره ببطاقات التموين لأصحاب البطاقات بسعر 12.5 جنيه .

Advertisements

كما تقوم وزارة التموين بطرح السكر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بسعر 27 جنيها في منافذ مبادرة خفض الأسعار تحت رعاية مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة التموين أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشارت إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

توريد 50 ألف طن سكر

وتحاول وزارة التموين ضخ كميات كبيرة من السكر بالأسواق للتصدي لظاهرة احتكار السكر، وتوافره لخفض أسعاره، وفي سبيل ذلك أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية "الجهة المستلمة".

وأوضحت وزارة التموين أن فترات وصول السكر من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024، أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024، حسب رغبة البائع.

كما تعاقدت هيئة السلع التموينية على 100 ألف طن سكر أبيض مستورد أخرين، مؤخرًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

في إطار سعيها للسيطرة على الأزمة وخفض أسعار السكر بالأسواق، بعد وعود الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بالسيطرة على الأسعار خلال أيام.

وأضاف وزير التموين أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، كما أن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن، مشيرا إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، متابعا أن الحكومة تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

وأوضحت وزارة التموين أن مع بداية موسم الإنتاج من قصب السكر سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة عن الاحتياجات، ستساهم في الإتاحة من المعروض وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأشارت إلى أنه مع بداية إنتاج موسم البنجر في فبراير المقبل سيسهم أيضا في زيادة إنتاجية السكر، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وانتهاء الأزمة.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم إعادة توزيع السكر خلال الأيام المقبلة، بحيث ينتشر في كافة المحافظات ومن ثم سنلاحظ تراجع الأسعار.

3 كيلو سكر لكل مواطن

كما شددت وزارة التموين على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة «التجميع» بالتنسيق مع السلاسل التجارية، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع، بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد.

السيسي: وقف إطلاق النار في غزة أولويات مصر في المرحلة الحالية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة

وأضاف الرئيس السيسي كما نُشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وقد ألقى الرئيس كلمة خلال القمة جاء أبرزها:

أود في البداية.. تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم.. كما أعرب عن خالص تقديري.. لقرار قمة البريكس بجوهانسبرج.. بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع.. وهي الدعوة التي أؤكد ترحيب بلادي بها.. معربًا عن ثقتي.. في أن ذلك سيتيح لنا.. تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.. على أساس مبادئ التضامن، والاحترام المتبادل، واحترام القانون الدولي.

إن قمتنا هذه..تأتي في توقيت حرج.. يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدًا مُستمرًا، في قطاع غزة والضفة الغربية.. أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثيهم من النساء والأطفال.. كما تعرض القطاع بأكمله.. إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع.. وضغوط من أجل التهجير القسري.. وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية.. لتكشف عجز المجتمع الدولي.. وجمود الضمير الإنساني.

لقد رحبّت مصر بالجهود الدولية.. الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.. وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712.. الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية.. مُمتدة في جميع أنحاء القطاع... وتدعو مصر في هذا الإطار المجتمع الدولي.. للضغط على إسرائيل.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.. من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار.

السيسي يشارك في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس (فيديو)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وألقى الرئيس كلمة خلال القمة فيما يلي نصها:

أود في البداية.. تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم.. كما أعرب عن خالص تقديري.. لقرار قمة البريكس بجوهانسبرج.. بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع.. وهي الدعوة التي أؤكد ترحيب بلادي بها.. معربًا عن ثقتي.. في أن ذلك سيتيح لنا.. تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.. على أساس مبادئ التضامن، والاحترام المتبادل، واحترام القانون الدولي.

إن قمتنا هذه.. تأتي في توقيت حرج.. يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدًا مُستمرًا، في قطاع غزة والضفة الغربية.. أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثيهم من النساء والأطفال.. كما تعرض القطاع بأكمله.. إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع.. وضغوط من أجل التهجير القسري.. وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية.. لتكشف عجز المجتمع الدولي.. وجمود الضمير الإنساني.

وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

لقد رحبّت مصر بالجهود الدولية.. الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.. وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712.. الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية.. مُمتدة في جميع أنحاء القطاع... وتدعو مصر في هذا الإطار المجتمع الدولي.. للضغط على إسرائيل.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.. من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار.

لقد عارضت مصر وأدانت.. قتل المدنيين من جميع الأطراف.. وتدين في ذات الوقت.. وبأشد العبارات.. استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.. وتؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية.. لإنقاذ المدنيين في غزة.. ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية.. التي تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة.. مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والسيد أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي؛ لسرعة توفير المُكون الدولاري.

وعرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المُدرجة في المبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية -من المنتجين والمستوردين-الكثير من السلع، مؤكدين أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، وهو ما يسهم فى إحداث توازن فى أسعار الدواجن والبيض.

وفي غضون ذلك، تم التأكيد على وجود حملات مستمرة على مدار اليوم من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات، سواء فيما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من السلع بالمخالفة أو البيع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة.

كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار مبادرة "كلنا واحد" التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك تمت الإشارة إلى التوسع في منافذ "أمان" التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 22-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

Advertisements

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 16 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 26

بنها: الصغرى 16 والعظمى 26

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 24

كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 24

الزقازيق: الصغرى 16 العظمى 26

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27

السويس: الصغرى 17 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 16 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 11 والعظمى 27

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 28

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 28

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



