الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

الشباب أبرز الحضور، مؤتمر حاشد للتحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد (صور)

مؤتمر دعم الرئيس،
مؤتمر دعم الرئيس، فيتو

شهد مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي -الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح- إقبالا كبيرا من فئات مختلفة من المجتمع، وتمثيل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس جامعة بورسعيد، وممثلا الأزهر والكنيسة، بجانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والجمعيات.

مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو

وتصدر الشباب المشهد بالحضور الكثيف والحرص علي إعلان دعمهم للرئيس السيسي، وحرصهم علي استكمال مسيرة البناء والتنمية، بجانب إدراكهم لضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تجري في شهر ديسمبر المقبل.

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مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو


وأكد المئات من الشباب المشاركون بالمؤتمر أنهم يعلمون جيدًا ما يحيط بمصر من مخاطر، ويؤمنون بأنه لابد أن يكون لمصر قيادة سياسية قادرة علي حماية أمن الوطن داخليا وخارجيا، بجانب استمرار مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية التي تكتب غدا أفضل لهم، مؤكدين أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سوف يكون اختيارهم في صناديق الاقتراع.

مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو


ومن جانبه وجه الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد رسالة للشباب طالبهم خلالها بالخروج بكثافة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن ذلك حق الوطن عليهم، وأن الغد الأفضل لهم، مشيرا إلي ثقته في شباب مصر القادر دائما على ضرب أروع الأمثلة في الوعي.

مؤتمر دعم الرئيس، فيتو

وكان المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، قد أعلن خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد دعم ضحايا العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد قبل أيام بمبلغ 25 ألف جنيها، وأكد أن الحادث كان مؤلما وأحزن الجميع، مشيرا أن دور التحالف الأهلي والتنموي يفرض عليه دعم الضحايا، وعلق: التحالف يضم أكثر من 40 مؤسسة أهلية ومجتمعية تعمل جانبا إلى جنب مع الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو


وشهد المؤتمر رسائل دعم قوية للرئيس السيسي في ملف دعم قطاع غزة والخطوات التي قامت بها مصر لدعم القضية، ووقف الحضور في بداية المؤتمر دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، وأشاد بموقف مصر في قوافل المساعدات واستقبال المصابين بالمستشفيات المصرية وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو
مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو
مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو
مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو
مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو
مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو
مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو
مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو
مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو
مؤتمر دعم الرئيس،  فيتو

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