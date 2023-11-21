الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

تحد خاص ينتظر وليد الركراكي مدرب المغرب في مواجهة تنزانيا بتصفيات المونديال

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

يحل منتخب المغرب ضيفا ثقيلا على نظيره تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمسابقة كأس العالم 2026.

ووقع منتخب تنزانيا على بداية ناجحة، بعدما فاز على النيجر بهدف دون رد في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

فيما ألغيت مباراة المغرب وإريتريا، بعد تراجع الأخير عن المشاركة في تصفيات كأس العالم، لأسباب داخلية.

تغييرات كبيرة في منتخب المغرب 

ويراهن وليد الركراكي مدرب الأسود، على 3 عوامل، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

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وأطاح الركراكي بنحو 12 لاعبا من القائمة التي مثلت المغرب في مونديال قطر 2022، واستعاد الركراكي بعض نجوم كأس العالم، يتقدمهم حكيم زياش وسفيان أمرابط.

ويعول وليد الركراكي في مباراة اليوم أمام تنزانيا، على 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي، الذي توج في الفترة الماضية بكأس أفريقيا تحت 23 عاما وتأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويتقدم السباعي، عبد الصمد الزلزولي، المرشح لجائزة أفضل واعد في حفل الاتحاد الأفريقي، وكذلك الناشئ بينجامين بوشواري.

وقال الركراكي في المؤتمر التقديمي إن دور هؤلاء الشباب سيكون حاسما في تصفيات المونديال.

تاريخ مواجهات المغرب وتنزانيا 

تقابل منتخب المغرب ضد تنزانيا 4 مرات، بواقع 3 انتصارات لأسود الأطلس وخسارة وحيدة.

وسجل لاعبو منتخب المغرب 7 أهداف في شباك تنزانيا، مقابل استقبال 5 أهداف.

ويسعى الركراكي للثأر من خسارة عمرها 10 أعوام، عاشها أمام نفس الخصم، في تصفيات مونديال 2014، عندما كان مساعدا للمدرب رشيد الطوسي.

 

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