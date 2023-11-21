الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

خلال مؤتمر لدعم السيسي..التحالف الوطني يعلن دعم أسر ضحايا عقار بورسعيد بـ 25 ألف جنيه (صور)

مؤتمر التحالف الوطني
مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، فيتو

أقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا حاشدًا، اليوم الثلاثاء بـ محافظة بورسعيد، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

 جاء ذلك بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، ورئيس الجامعة، وممثلا الأزهر والكنيسة، ونواب المحافظة، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلوا المؤسسات المختلفة، وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح، وعدد كبير من الشباب.

التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي،  فيتو 


وأعلن المهندس علي جبر منسق التحالف ببورسعيد، عن دعم شهداء العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد بمبلغ 25 ألف جنيها، مؤكدًا أن هذا هو الدور الأهلي التنموي الذي يقوم به التحالف، وقدم العزاء لأهالي محافظة بورسعيد ومحافظتي سوهاج والمنيا في وفاة 4 من العمال خلال ترميم عقار شارع رمسيس ببورسعيد.

Advertisements

جانب من المؤتمر، فيتو


وأقيم مؤتمر التحالف بحضور شعبي كبير في سرادق بشوارع بورسعيد، جري خلاله الإعلان عن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في إلانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشهدها مصر في شهر ديسمبر القادم، والتي يختار خلالها المصريون رئيسهم للفترة القادمة.

جانب من المؤتمر،  فيتو


وتضمن المؤتمر الحديث عن ما تحقق في الملف الأمني الداخلي والقومي، ودور مصر الرائد في الفترة الحالية لدعم القضية الفلسطينية، بجانب مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها مصر بإرادة من قيادتها السياسية، وأكد المؤتمر أن المرحلة الحالية تحتاج تكاتف الجميع والالتفاف حول القيادة السياسية لحماية الوطن والحفاظ واستكمال ما تحقق من إنجازات.

جانب من المؤتمر،  فيتو
جانب من المؤتمر، فيتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانتخابات الرئاسية المقبلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

مواد متعلقة

نحو مستقبل أفضل لإفريقيا.. السيسي يعلن انطلاق النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار.. الرئيس يطالب قادة القارة بتضمين المحاورة السياسية مع أهداف أجندة ۲۰٦٣

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

هبوط حاد لمؤشر الدولار الأمريكى، تحديث لحظى لحركة العملة الخضراء

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

كرة السلة، الأهلي يخسر أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري المرتبط

الأردن تعلن تجاهل إشعارات من دولة الاحتلال، ما القصة

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

نشاط الرئيس اليوم، رسائل هامة للعالم بشأن القضية الفلسطينية الأبرز

Advertisements

منوعات

المزيد

بنرد لهم الجميل، مسئولو كنسية يتبرعون بالأسمنت لبناء مسجد في بني سويف

قمر القندس المتجمد، مالاتعرفه عن بدر نوفمبر

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 21-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخوف في المنام وعلاقته بالراحة والاطمئنان والنجاح

عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية