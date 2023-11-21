الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

منافسة شرسة بين أصحاب الشركات في شارك تانك مصر على شاشة CBC غدًا

برنامج شارك تانك
برنامج شارك تانك مصر، فيتو

برنامج شارك تانك مصر، يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، حيث تشهد حلقة يوم غد الأربعاء، تحقيق رقم قياسي في التمويل وهو 50 مليون جنيه.

 

حلقة الغد

 

تشهد حلقة يوم غد التي تذاع في تمام الساعة التاسعة مساء، عرضًا استثنائيًا لعدد من المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تتنوع في مجالاتها، وهي مشروعات SIMPLEX لشركة تقدم أكثر من ٨ أنواع ماكينات CNC وهي ماكينات يتم التحكم فيها رقميا بواسطة جهاز الكمبيوتر بدلًا من استخدامها يدويًا، وكذلك SHELTER وهي شركة تصنيع أثاث ذكي يوفر في المساحات ويوفر ماديًا ويوفر في الوقت عن الأثاث التقليدي، والميزة فيه أن كل "الميكانيزم" يتم تصنيعها في مصر، وكذلك براند يصنع فاكهة مجففة مثل Dr Joy
Fruit roll ups - dried fruits – chips، وهي طبيعية ١٠٠٪؜ بدون أي مواد مصنعة أو سكر كبديل صحي سناك سريع للأطفال والكبار.

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يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

برنامج شارك تانك الموسم الثاني من برنامج شارك تانك قناة cbc الفن اخبار الفن

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