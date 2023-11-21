الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

أشرف صبحي يكرم مدير الشباب والرياضة بالأقصر في مهرجان الفنون المجتمعية

جانب من تكريم مدير
جانب من تكريم مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر في ختام مهرجان الفنون المجتمعية "نواة التغيير" تحت شعار "فن من أجل التغيير" الذى نفذته الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، وبمشاركة كل من فرق "المحافظات" للفنون، وذلك بالمركز الأوليمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

وذلك بحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والسيدة فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

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يشار إلى أن الشباب والرياضة بالأقصر شاركت في  ختام الدورة السادسة من مهرجان الفنون المجتمعية "نواة التغيير" للتوعية بقضايا السكان.

برعاية وحضور معالي الأستاذ الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتورة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وقد شهد  صلاح رشوان مدير مديرية  الشباب والرياضة بالأقصر، ختام مهرجان الفنون المجتمعية "نواة التغيير" تحت شعار "فن من أجل التغيير" الذى نفذته الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، وبمشاركة كل من فرق "المحافظات" للفنون،  وذلك بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

وانطلق حفل الختام بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم قصير عن فعاليات المهرجان والذي تضمن عددا من الندوات والمسرحيات والفقرات الفنية والغنائية والرياضية في عدد من أندية السكان في المحافظات مع إنطلاق الدورة السادسة لهذا العام، وأعقبها كلمة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والسيدة فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وكلمة الأستاذ كريم شاور مدير البرامج بمؤسسة اتجاه، ثم كلمة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.


خلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  أن الحكومة المصرية تعمل دومًا وفق استراتيجية شراكة مع مختلف المؤسسات، وأن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع العديد من الجهات المعنية لرفع الوعي وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، ومن تلك الجهات صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تربطها به علاقة ممتدة. 


وأشار وزير الشباب والرياضة إلى دورها الكبير  في مؤتمر الشبابي للمتغيرات المناخية، إضافة إلى التعاون معها في المشروعات التي تقدم للمجتمع والدولة المصرية.

وفي حفل الختام تم تكريم الأستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر والأستاذ علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر. 

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