الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

قافلة بيطرية بقرى العبور بالخارجة لكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد

قافلة جامعة الوادي
قافلة جامعة الوادي الجديد البيطرية، ڤيتو

شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وأعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البيطري وطلاب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية، اليوم الثلاثاء، في قافلة كلية الطب البيطرى بالجامعة في قافلة طبية بيطرية بقرى العبور بواحة الخارجة.

حيث استكملت كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، مسيرة قوافلها البيطرية التي أطلقتها الجامعة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، حيث استهدفت القافلة اليوم قرى العبور (الشركة 17) بالخارجة.    

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وصرح الدكتور عبد العزيز طنطاوي لأهالي القرية بأن إدارة الجامعة سوف تسعى جاهدة على توفير العديد من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية.

وأكد الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري، أن إدارة الجامعة وضعت خطة  للمساهمة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" من خلال إطلاق عدد من القوافل البيطرية.

وأوضح أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 
٤ حالات جراحة
٥٠ حالة دواجن
١٥ حالة تناسليات وفحص بالسونار
٢٥ حالة باطنة 
٥٠ أغنام وماعز تجريع  ضد الطفيليات الداخلية

كما تم عمل توعية ولقاءات إرشادية لتوعية المواطنين ومربي الثروة الحيوانية خطورة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وكذلك أهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية تزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

يذكر أن القافلة برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والدكتور وليد سنوسى عميد كليه  الطب البيطري، والدكتور صلاح جلبط وكيل كلية الطب البيطري لخدمة المجتمع وشئون البيئة.

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