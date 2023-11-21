الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

تموين الفيوم يتحفظ على سيارتين محملتين بسولار قبل طرحه في السوق السوداء

سيارة محملة بسولار،
سيارة محملة بسولار، فيتو

 قال سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شنت حملة مكبرة، بالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم ثان، شملت المحال التجارية والمخابز والأسواق، والمشرف العامة، بهدف السيطرة على السوق، والحد من جشع بعض التجار، ومنع بعض التجار من طرح سلع غذائية مهربة أو مجهولة المصدر، أو سلع منتهية الصلاحية، حفاظا علي الاقتصاد القومي، وصحة المواطنين.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارتين نصف نقل، محملتين 550 لتر سولار تم تجميعهم بطرق غير شرعية لتهريبهم بغرض الإتجار، وإعادة بيعهم في السوق السوداء، والتربح بطرق غير شرعية، وتم التحفظ على السيارتين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الرقابة على الأسواق 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، أنه شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.

 

عقوبة تخزين السلع لتعطيش السوق

 يذكر أنه بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

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