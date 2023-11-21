الأمن يزيل مستودع أنابيب مخالفا وسط الكتلة السكنية في مدينة نصر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على موقع "فيس بوك" يتضمن وجود مخزن أنابيب وسط العقارات السكنية بدون ترخيص.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من (آخر) لقيامه بإدارة مستودع أنابيب فى وسط العقارات السكنية الكائنة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث (بدون ترخيص وغير مدعوم بوسائل أمن).
وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ قرار الغلق الإدارى لمستودع الأنابيب محل الشكوى لمخالفة القانون وقيام مالكه بتشغيله بدون ترخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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