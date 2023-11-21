العملية البرية في غزة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن: نحن قريبون جدا من إبرام اتفاق بشأن الرهائن في غزة".

إنهاء أزمة غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "أنا ملتزم أن أفعل ما يمكنني كرئيس من أجل إنهاء أزمة غزة، ونجتمع مع كل فريقي لكي نتعامل مع الأزمة".

اتفاق صفقة الأسرى مع حماس

صفقة الأسرى، أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حركة حماس.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو النبأ وقال: "مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس".

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اتفاق إطلاق سراح الرهائن



ومنذ قليل، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، وجود تقدم بشأن صفقة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس فى قطاع غزة.

وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن أمله فى سماع أخبار سارة قريبا بشأن رهائن الاحتلال.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو عدد من جنود جيش الاحتلال المشاركين فى الحرب على غزة.

ومساء أمس، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى. وقال: "أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا".

الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية



وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.

وأكد نتنياهو، بعد لقائه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".

وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".

وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي نقودها على مدار الساعة"، لافتًا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".

وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".