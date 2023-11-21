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رياضة

أوغندا تهزم الصومال في تصفيات كأس العالم والجزائر تحافظ على الصدارة

منتخب أوغندا، فيتو
منتخب أوغندا، فيتو

تصفيات كأس العالم، انتهت منذ قليل منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت فوز أوغندا خارج ملعبها على الصومال بهدف نظيف، وفوز غينيا كوناكري خارج القواعد أمام منتخب بوتسوانا بنفس النتيجة.

 

وانفرد منتخب الجزائر بِصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بعد فوزه على الصّومال والموزمبيق.

 

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم

 

وجاء ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم كالتالي:

1- الجزائر 6 نقاط

2- بوتسوانا 3 نقاط

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3- غينيا كوناكري 3 نقاط

4- أوغندا 3 نقاط

5- الموزمبيق 3 نقاط

6- الصّومال 0 

وفي الجولة الثالثة سيخوض منتخب الجزائر مباراة على ملعبه أمام غينيا، وتُواجه أوغندا على ملعبها الفريق البوتسواني، وتلعب موزمبيق داخل القواعد مع منتخب الصّومال.

وحقق منتخب الجزائر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات إفريقيا المؤهلة ل كأس العالم 2026 بعد تفوقه على موزمبيق بهدفين دون رد بالجولة الثانية للتصفيات وسجل ثنائية منتخب الجزائر كل من فارس شعيبي ورامز زروقي.

وكان منتخب الجزائر حقق فوزا على نظيره الصومال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم وسط فريق ميلان، عن الفريق الذي لن يذهب إليه أبدًا خلال مسيرته الاحترافية.

تصريحات إسماعيل بن ناصر 

وقال إسماعيل بن ناصر، في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين: "لن أذهب أبدًا إلى إنتر ميلان.. لا توجد فرصة لحدوث ذلك. أنا أحترم نادي ميلان كثيرًا. بالتأكيد لن أرتدي قميص إنتر أبدًا".

وأضاف النجم الجزائري، بحسب ما نقله فابريزيو على حسابه بشبكة "إكس" (تويتر سابقًا): "لقد فوجئت عندما وقع كالهانوجلو مع إنتر.. لا أقول إنني سأبقى في ميلان إلى الأبد، لكن بالتأكيد الانتقال إلى إنتر لن يحدث أبدًا".

وتعرض إسماعيل بن ناصر لإصابة في الركبة خلال مواجهة الغريم إنتر، في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 مايو الماضي، ليجري عملية جراحية، ويستمر غيابه حتى الآن.

وعاد إسماعيل بن ناصر إلى تدريبات ميلان الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل ويشارك في المباريات خلال شهر.

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