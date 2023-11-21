الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهدنة تقترب، وزير دفاع الاحتلال يعلن تأهب الجيش لكل السيناريوهات خلال وقف إطلاق النار

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

هدنة غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال سيكون متأهبا لكل سيناريو خلال وقف إطلاق النار.

وأضاف: "نحن مطالبون بقرارات حاسمة وصعبة في هذه الأيام وإعادة الرهائن هدف سامٍ، ونتحرك خطوة بخطوة نحو هزيمة حماس الكاملة وتقريب عودة الرهائن إلى ديارهم".

 

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حركة حماس.

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وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو النبأ وقال: "مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس".

ومنذ قليل، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، وجود تقدم بشأن صفقة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن أمله فى سماع أخبار سارة قريبا بشأن رهائن الاحتلال.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو عددا من جنود جيش الاحتلال المشاركين فى الحرب على غزة.

ومساء أمس، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى. وقال: "أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا".

 

الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.

وأكد نتنياهو، بعد لقائه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".

وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".

وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي نقودها على مدار الساعة"، لافتًا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".

وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".

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