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رياضة

اليوم، منتخب الشباب يواجه المغرب في ختام بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الثلاثاء، آخر مبارياته في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، المقامة حاليا في تونس بمشاركة خمس منتخبات هي تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا.

يسعى منتخب الشباب المصري لتحقيق الفوز على المنتخب المغربي اليوم، من أجل تحسين صورته أمام الجماهير المصرية بعد الخسارة القاسية أمام نظيره التونسي في المباراة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف. 

 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب 

منتخب مصر يلتقي نظيره منتخب المغرب اليوم الثلاثاء، على ملعب الكرم بالعاصمة التونسية، وتنطلق أحداثها في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة.

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منتخب مصر يخسر أمام تونس برباعية

تعرض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخسارة كبيرة أمام نظيره المنتخب التونسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أريانة، الأحد الماضي، ضمن مواجهات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

وسيطر منتخب تونس على مجريات الأمور طولا وعرضا طوال أحداث الشوط الأول، وسط حالة التوهان بين لاعبي منتخب مصر، وتوالت الأهداف على مرمى الفراعنة، وأهدر المنتخب التونسي عددا من الفرص المؤكدة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية لهزيمة قياسية.

وتحسن أداء منتخب مصر نسبيا في الشوط الثاني وحاول تضييق الفارق، ونجح بالفعل في تسجيل هدفين في الدقيقتين 81 و93 من عمر اللقاء.

في المقابل، استمر المنتخب التونسي في أدائه الهجومي والدفاعي المتوازن، وأضاع لاعبوه فرص بالجملة كانت كفيلة بإنزال هزيمة قياسية على منتخب الشباب المصري، لولا تألق الحارس عبد المنعم كامل الذي يعتبر نجم المباراة الأول بلا منازع. 

 

منتخب الشباب يتعادل مع ليبيا

وافتتح منتخب الشباب مشواره في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع منتخب ليبيا بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية نجح الفراعنة الصغار في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - صفر، ثم خسر المباراة الثالثة أما تونس صاحب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدفين. 

تونس في صدارة الترتيب

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات له بالبطولة على حساب منتخبات الجزائر والمغرب ومصر، وفي المقابل يتواجد منتخب مصر في المركز الثالث بترتيب منتخبات البطولة برصيد 4 نقاط حصدها الفراعنة بعد الفوز على الجزائر والتعادل أمام ليبيا.

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تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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