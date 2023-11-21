نقابة الصحفيين تعقد دورة تدريبية للمبتدئين تقنيا في استخدام أدوات جوجل
أعلن مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول استخدام أدوات جوجل فى الصحافة للمبتدئين تقنيًا، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية فى أسبوعين، وتقوم بالتدريب شيرين عجمى عضو نقابة الصحفيين، وخبير الإعلام الرقمي، والتسويق الإلكتروني.
أسس التحرير الصحفي للمحتوى متعدد الوسائط
كما أعلن مركز التدريب والبحوث عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول قواعد وأسس التحرير الصحفي للمحتوى متعدد الوسائط، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم لستة أيام تدريبية في أسبوعين.
يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي محمـد إبراهيم الدسـوقى، رئيس تحرير بوابة الأهرام السابق، مستشار رئيس تحرير الأهرام لشئون الديسك المركزي.
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