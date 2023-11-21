الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

نقابة الصحفيين تنظم دورة تدريبية متقدمة في مهارات الديسك والكتابة الصحفية

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلن مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول مهارات الديسك والكتابة الصحفية.. تطبيقات عملية.

 

تفاصيل الدورة التدريبية حول مهارات الديسك المركزي 

 

وتنفذ الدورة، وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة،  بواقع ثلاث جلسات فى اليوم، لستة أيام تدريبية، فى أسبوعين. 

 

السيرة الذاتية للقائم بالتدريب 

 

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفى  محمـد الدسـوقى مدير تحـرير بجريدة "الأهـرام" ومستشار رئيس التحرير لشئون الديسك المركزي. 

Advertisements

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نقابة الصحفيين مهارات الديسك المركزي مهارات الديسك الكتابة الصحفية الاهرام

الأكثر قراءة

مقتل جندي الاحتلال أرنون، جاء ليثأر لعمه فشيعته المقاومة في غزة

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

منتخب الشباب يتعادل أمام المغرب 2/2 بختام بطولة شمال أفريقيا

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

الهدنة، خبير استراتيجي يكشف السيناريو المتوقع مابعد الهدنة بين حماس وإسرائيل

كرة السلة، فوز شباب الأهلي على الاتحاد السكندري في نصف نهائي المرتبط

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يضرب إثيوبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

التعليم تستعد لتسليم الشهادات المؤمنة للمعلمين بمسابقة 30 ألف معلم.. وهذا راتب المعلمين الجدد ومسوغات التعيين

Advertisements

منوعات

المزيد

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في أمريكا

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

أسعار الأسماك اليوم، البوري يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الأولية لصفقة تبادل الأسرى بين فصائل غزة وإسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

تفسير حلم تناول السم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وطول العمر

نص أذكار المساء، وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية