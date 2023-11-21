نقابة الصحفيين تنظم دورة تدريبية متقدمة في مهارات الديسك والكتابة الصحفية

أعلن مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول مهارات الديسك والكتابة الصحفية.. تطبيقات عملية.

تفاصيل الدورة التدريبية حول مهارات الديسك المركزي

وتنفذ الدورة، وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم، لستة أيام تدريبية، فى أسبوعين.

السيرة الذاتية للقائم بالتدريب

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفى محمـد الدسـوقى مدير تحـرير بجريدة "الأهـرام" ومستشار رئيس التحرير لشئون الديسك المركزي.

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