الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الهلال الأحمر: إجلاء 28 طفلا من غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية

الهلال الاحمر المصري,
الهلال الاحمر المصري, فيتو

 صرح الهلال الأحمر المصري إنه يتم الآن إجلاء أكثر من 28 طفلا مصابا لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية وذلك عبر سيارات إسعاف مجهزة. 

 

الهلال الأحمر المصري 

 وذكر الهلال الأحمر المصري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إنه على مدار الساعة يعمل متطوعى الهلال الأحمر على فرز وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة بمراكز الدعم اللوجيستى القاهرة والعريش وذلك لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطينى عبر الجسر البري الرابط بين المراكز اللوجيستية وقطاع غزة.
 

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مساعدات مصرية قطرية لغزة 

 وفي السياق ذاته استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعيونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر، وذلك بشأن التنسيق لإعداد وتوصيل مستلزمات الإغاثة والمساعدات القطرية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري.

تنسيق مصري قطري لإيصال مساعدات لغزة

وشهد اللقاء مناقشة تداعيات الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، جراء الوضع المأساوي الذي يتعرض له الفلسطينيون نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبصفة خاصة الأطفال والنساء.

وأعربت وزيرة الدولة للتعاون الدولي عن تقدير الدولة القطرية للجهود المبذولة من الحكومة المصرية، والمساعدات التي تم إيصالها حتى تاريخه، والتي تخطت 14,5 ألف طن، عوضًا عن تيسير مرور مساعدات المنظمات الدولية، و30 دولة أخرى، وتبلغ حوالي 11,5 ألف طن من خلال المعابر المصرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تلعب دورًا إنسانيًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الهجوم الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء، والأطفال والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية"، مشددة على أن الهلال الأحمر المصري يؤدي دورًا محوريًا في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأشادت القباج بدعم الشباب المتطوع سواء على المعابر، أو في العريش، أو في غرفة العمليات المركزية.

 

وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية حرص بلادها الكامل على التنسيق والعمل مع مصر في إطار وحدة الهدف الخاص بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة دون شرط أو معوقات. 

وأضافت الوزيرة القطرية أن بلادها قدمت مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر من خلال الهلال الأحمر المصري، حيث تم تقديم 11 طائرة مساعدات تشمل مساعدات إغاثية غذائية وغير غذائية ومستشفى ميداني بما يشمل إجماليا 420,9 طنًا.

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