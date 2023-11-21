وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح النساء والأطفال، تفاصيل جديدة للهدنة في غزة

دخلت صفقة تبادل الأسرة والهدنة المرتقبة بين حماس والجانب الإسرائيلى، مراحلها النهائية، وربما يتم الإعلان عنها خلا ساعات، وأفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر مطلع أن الصفقة تقضي بوقف الأعمال العدائية لأيام عدة وإطلاق سراح 50 رهينة لدى حماس.

وتابعت الوكالة الإخبارية، أن الصفقة بين حماس وإسرائيل تتضمن إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين.

وقبل وقت سابق أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر اليوم الثلاثاء، تسليم رد الحركة حول اتفاق الهدنة لمصر وقطر، مؤكدًا الاقتراب من التوصل لنقطة اتفاق حولها.

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اقتراب التوصل لهدنة

وقال هنية، في تصريحاته: "إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس سلمت ردها لمصر وقطر الوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

من جهته، قال القيادي بحركة حماس عزت الرشق: هناك تقدم حقيقي في المفاوضات ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق هدنة.

وشدد على أن أي اتفاق قد نتوصل إليه سيكون بالضرورة وفق شروط المقاومة، وقال: لسنا معنيين بالتسريبات والأشقاء في قطر ومصر سيعلنون عن تفاصيل الاتفاق.

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بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: لا زالنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهودًا مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لصفقة لتحرير أسرى مع حركة حماس وإنها بانتظار رد الحركة، وفق ادعائها.

