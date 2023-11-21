رسائل رئيس الحكومة من البرلمان: مصر ليس لها مصلحة من دعمها للقضية الفلسطينية.. وأي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء،عن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر إلى فلسطين منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي مؤكدا أن أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

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وأشار إلى أنه تم إدخال 11 ألفا و200 طن حتى 19 نوفمبر عبارة عن مساعدات لقطاع غزة متمثلة في مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن إخواتنا.

وقال رئيس مجلس الوزراء: ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول، مشيرا إلى عبور 4200 من جنسيات مختلفة عبر معبر رفح منذ بداية الأزمة.

وأشار مدبولي، إلى أن جميع مستشفيات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين.

ونفى رئيس مجلس الوزراء، إغلاق معبر رفح، ولو لحطة واحدة، مشيرا إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو جزء من حروب الجيل الرابع، قائلا: هو جزء من حروب الجيل الرابع بالتشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن كافة المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي وجهوا رسالة تحذير من التصاعد في فلسطين.

أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.

وقال مدبولي: أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين، سيكون لمصر رد حاسم وفقا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن موقفنا ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل ما ترتكبه إسرائيل في فلسطين يمثل تهديدا للأمن المصري مؤكدا أن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية.

وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن كافة المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي وجهوا رسالة تحذير من التصاعد في فلسطين.

وأشار إلى أن تهجير أهالي فلسطين يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما، مؤكدا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

مصر ليس لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الضغوط على مصر موجودة منذ فترة، لاسيما في ظل التداعيات العالمية، قائلا: “رؤية الدولة المصرية تنبهت للأمر منذ البداية في إقامة المشروعات القومية وكذلك تقوية وتسليح الجيش المصري”.

وقال مدبولي: الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، معلنا التضامن والدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

وأضاف: لن أبالغ لو قلت إن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين، وهدفنا مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن إغلاق الأفق السياسية من الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينين، ستكون عواقبه وخيمة، قائلا: لا مجال إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين.

وشدد على رفض التهجير القسري للفلسطينين، لافتا إلى تأكيدات الرئيس بأنه لا حل للقضية الفسطينية على حساب مصر.

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