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ثقافة وفنون

فيلم أولاد حريم كريم يحقق رقما ضعيفا في شباك التذاكر أمس

فيلم أولاد حريم كريم،فيتو
فيلم أولاد حريم كريم،فيتو

حقق فيلم أولاد حريم كريم رقمًا ضعيفا بشباك التذاكر امس الإثنين في دور العرض السينمائي، والذي يعتبر الجزء الثاني من حريم كريم.

إيردات فيلم أولاد حريم كريم 

وحقق فيلم أولاد حريم كريم 2000 جنيها، في شباك التذاكر أمس الإثنين في دور العرض السينمائي.

أولاد حريم كريم

ويأتي الجزء الثاني من فيلم حريم كريم بمشاركة الأبطال ذاتهم وهم: “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

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مشكلة فيلم أولاد حريم كريم

ونشبت خلال الأسابيع الماضية حرب كلامية بين الفنان مصطفى قمر والناقد الفني طارق الشناوي بسبب وصف الأخير فيلم أولاد حريم كريمبأنه من أسوأ الأعمال الفنية، حيث قال الناقد الفني طارق الشناوي:  "فيلم أولاد حريم كريم من أسوأ الأعمال الفنية على الرغم من أن مخرجه علي إدريس مخرج مهم، وزينب عزيز كاتبة مهمة، ولكن اللى عملوه ملهوش علاقة بالجزء الأول، ولا فين السينما اللي بنعيشها دلوقتي وتراجع لزمن ما قبل الجزء الأول".

وأضاف خلال تصريحات لـ"إي تي بالعربي": "مشكلة مصطفى قمر أنه عايش على الزمن القديم، المطرب بيتعمل له أفلام إزاي؟ نرجع لأم كلثوم لما بتنجح بيتعملها فيلم، وعبد الحليم حافظ لما عمل أغنية على قد الشوق، فاتعمله فيلم مع شادية لإنه كان ناجح كمطرب، ولما بتفشل كمطرب مش هتصعدك السينما والسينما بتروح للبريق مش هي اللي بتعطيك بريق، مصطفى قمر في عز فشله كمطرب قرر أنه يعمل الفيلم واللي اشتغل معاه الجزء الثاني الحريم اللى مش مطلوبين أوي في السينما". 

 


سر رفض ياسمين عبد العزيز فيلم أولاد حريم كريم

وتابع: "ياسمين عبد العزيز الوحيدة اللي لها وهج واسم ورفضت تكون موجودة مع مصطفى قمر في أولاد حريم كريم، قالت لا لإنها مش هتبقى موجود كنصف بطلة أو خمس بطلة".

 

سبب أزمة فيلم أولاد حريم كريم

وأكمل: "كتابة أولاد حريم كريم قديمة أوي والتفاصيل معدتش تجيب ولا تضحك، ومصطفى قمر افتقد الوهج وفق نجاحه وبيمثل الدور من غير حالة من الوهج والشغف، بيؤدي فقط حافظ مش حابب".

ورد الفنان مصطفى قمر على الناقد الفني طارق الشناوي بعد وصف الأخير لفيلم أولاد حريم كريم بأنه من أسوء الأعمال الفنية، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “إنستجرام”.

ووجه “قمر” رسالة شديدة اللهجة لطارق الشناوي يضمن محتواها هجومًا عنيفًا، وأوضح أنه طلب منه عدم التعرض له مرة أخرى.

 

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