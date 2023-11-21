"المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى".. ندوة النيل للإعلام بالوادي الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية، تحت عنوان المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى"، بمقر الوحدة المحلية لقرى المنيرة، التابعة لمركز ومدينة الخارجة، شارك فيها أهالى القرية وتوابعها والعاملين بالوحدة المحلية والادارات التابعة والعاملين بالمدارس بنطاق الوحدة، وبحضور أحمد عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية، وذلك إستمرارا للحملة الاعلامية التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات _ قطاع الإعلام الداخلى تحت شعار ( صوتك مستقبلك...انزل وشارك).

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أوضح جريس شنوده الإعلامي بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، أهداف الحملة والمتمثله فى تحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة وحثهم على النزول الى لجان الانتخابات والادلاء باصواتهم كحق وواجب وطنى وانعكاس ذلك على امن واستقرار الدولة واستكمال المؤسسات.

ومن جانبه تحدث داود قنديل سكرتير عام المحافظة المساعد الأسبق عن حب الوطن وأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية كجزء من رد الجميل للوطن وضرورة غرس هذه القيم داخل الأبناء وأوضح عدة نقاط اهمها:

- المشاركة الايجابية كحق وواجب وطنى

- اهمية المشاركة السياسية فى التاسيس لمكونات الدولة

- دور المواطن الفاعل تجاه وطنه

- دور مصر الرائد على المستوى العربى والقارى والدولى

- مصر دولة ديمقراطية بنيت على الفصل بين السلطات

- خطورة السلبية وعدم المشاركة على الأمن القومى.

وأوضحت دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، أن اللقاء تضمن مناقشات حول موعد الانتخابات الرئاسية وعدد الايام وأسماء المرشحين وبرامجهم الانتخابية .

الجدير بالذكر إنه وتحت شعار «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات، حملة تثقيفية لدعم المشاركة الشعبية فى الاستحقاقات الانتخابية.

أكد الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، خلال اجتماعه بقيادات القطاع ومديرى مراكز الإعلام بمختلف المحافظات، أن ضياء رشوان رئيس الهيئة وجه القيادات والعاملين بالإعلام الداخلى لأهمية الرسالة الإعلامية فى دعم المشاركة السياسية، لكونها من أجل الوطن، موضحا ان جميع أنشطة القطاع خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ستكون خاصة بدعم تلك المشاركة، بما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه العملية الديمقراطية باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم.

وأكد أن المشاركة والتصويت مكفولان بالدستور والقانون، وان الحملة تتضمن تنظيم أكثر من ألف فاعلية، وتستهدف أكثر من مليون ناخب، ومن بين تلك الفاعليات ندوات تثقيفية ومؤتمرات شعبية وجماهيرية، وحلقات نقاشية وبحثية، وجلسات استماع.

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