العدل تشارك بمشروعاتها الخدمية في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي مشروع وحدة اصدار محررات الوزارة عن بعد، وذلك في إطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم.

و يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف انواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات والمدن والمراكز، بالإضافة إلى جميع القرى التابعة لمبادرة حياةكريمة.

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والجدير بالذكر بأنه تم تطوير ذلك المشروع خلال العام الجاري ٢٠٢٣، بإضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك، حيث تم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري وايضا آلية التوقيع الإلكتروني والبصمة الالكترونية لمراعاة الاجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات.

ومن المنتظر ان تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة ابناء الجاليات المصرية.

كما انه من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق إصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة وغيرها من اعلامات نيابة الاسرة.

كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني، وهو مشروع تحويل الكلام الشفوي الى محرر مقروء الذي بداءت مراحله التجريبية منذ سبتمبر ٢٠٢١ من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية وسؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرحوع الى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة وءلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

وقد تم نشر والعمل بتلك المنظومة في ١٣ محكمة ابتدائية وداخل قاعات تجديد الحبس عن بعد، حيث تم استخدام المنظومة في ٩٢ الف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الان تضمنت مختلف اللهجات المصرية.



و منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في ١٤ قاعة داخل ٨ محاكم اقتصادية.

كما انه في إطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الخبس عن بعد ورقيا، نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في إنشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر التجديد الكترونيا.

والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام، هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهوة باحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن ١٥٩٩٩.

كما شاركت وزارة العدل ايضا بمشروعات الربط الالكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي.