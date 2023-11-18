السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عمر مروان، فيتو

شهد،  اليوم السبت، المستشار عمر مروان  وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام.

اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد

كما شهد أداء اليمين كل من المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات الوزارة والنيابة العامة، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.


ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارا  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقمي 431، 432 لسنة 2023 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.

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جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أداء اليمين لأعضاء النيابة العامة في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي.

والتقط الأعضاء الجدد صورة تذكارية مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.

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الهيئات القضائية المستشار عمر مروان وزير العدل النائب العام الجديد مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل

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