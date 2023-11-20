حماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يتابع شركة الفيوم

زار شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، وفد من الإدارة العامة لحماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، لمراجعة أداء وكفاءة منظومة العمل بخدمة العملاء والإدارة العامة للعلاقات العامة وإدارتها التابعة، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى.

وجاء في بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الذي أعلنت فيه عن زيارة الوفد، أن الشركة تسعى بشكل دائم لمراجعة الأعمال بمنظومة خدمة العملاء والإدارات التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة، وقياس مدى التزام الشركة بالتصنيف المطلوب من قبل جهاز شكاوى العملاء والإحصاءات البيانية، ومدى دقة ومصداقية التقارير الصادرة بالإدارات المختلفة والمعايير المحددة للشكاوى والمشكلات الطارئة، وتحديد نسب الشكاوى والمتابعة الدورية لشكاوى المواطنين وتحديد الأسباب الفعلية لتأخير معالجة الشكاوى وسرعة الاستجابة لشكاوى العملاء، ومدى توفر البيانات اللازمة للرد على استفسارات العملاء

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تطوير الأداء

وأوضح البيان، أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، حريصة بشكلٍ كبير على تطوير أداء جميع إداراتها من خلال التدريب المستمر للعاملين بالشركة، وتطوير الأداء وتفعيل منظومة تلقي الشكاوى، سواء عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو صفحة المركز الاعلامي للشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك، او من خلال إدارة الشكاوى وربط منظومة تلقي الشكاوى بالشركة مع غرفة عمليات المحافظة والشبكة الوطنية للسيطرة في منظومة عمل موحد من أجل تلقي وحل شكاوى المواطنين

هدف الزيارة

فيما قال عماد عطية، الباحث بجهاز حماية المستهلك، أن الهدف من الزيارة الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ( المنتج والمستهلك )، في إطار من المبادئ العامة المتمثلة في الشفافية، والكفاءة وحماية حقوق المستهلكين، وتننظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، على نحو يُمكٌن ويشجع الجهات العاملة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، من تحقيق أعلى مستوى من الأداء بما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وتقدم الخدمة للمستهلك بصورة مُرضية ومراقبة وتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التوازن بين مقدمي الخدمة والمستهلكين وإعادة هيكلة القطاعات من أجل تطويرها وزيادة كفاءتها.

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