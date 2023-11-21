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رياضة

تعرف على المنتخبات الصاعدة إلى ملحق تصفيات يورو 2024

تصفيات يورو 2024،فيتو
تصفيات يورو 2024،فيتو

تفصلنا ساعات قليلة على انتهاء دور المجموعات في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، والمقرر له صيف العام المقبل في ألمانيا.

نظام ملحق تصفيات يورو 2024

ويشارك في ملحق تصفيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024، 12 منتخبا يتم تقسيمهم إلى ثلاث مستويات وكل مستوى يضم 4 منتخبات.

ومن المقرر أن تخوض المنتخبات في الثلاث مسارات مباريات نصف النهائي والنهائي ويتأهل المنتخب صاحب الصدارة من كل مستوى.

وتأهل 11 منتخبا إلى ملحق تصفيات يورو 2024 (البلاي أوف)، ويتبقى مقعد سيتم حسمه مساء اليوم الثلاثاء، وهم: بولندا، جورجيا، البوسنة والهرسك، لوكسمبورج، فنلندا، اليونان، أوكرانيا، أيسلندا، كازاخستان، إستونيا، الكيان الصهيوني، ويلز  أو كرواتيا (يحسم الليلة).

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موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

وستقام قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر في مدينة نيون السويسرية، حيث ستنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم إذاعة فعاليات القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وفي بث مباشر عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

والجدير بالذكر أن مباريات نصف النهائي تصفيات يورو 2024، سيتقام يوم 21 مارس 2024 المقبل، بينما ستلعب مواجهات النهائي يوم 26 من نفس الشهر.

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