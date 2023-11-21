كرواتيا تصارع ويلز على آخر بطاقة صعود مباشر إلى يورو 2024

ينافس منتخب كرواتيا نظيره ويلز، على حسم آخر بطاقات التأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024 المقرر له في ألمانيا صيف العام المقبل، حيث سيسدل الستار على منافسات التصفيات المؤهلة مباشرة، مساء اليوم الثلاثاء.

وتنتهي منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024، مساء اليوم الثلاثاء، حيث ستشهد إقامة 7 مباريات، بينهم مواجهتين سيحسم منهم المقعد الأخير من التصفيات المباشرة.

آخر بطاقة صعود مباشر بين كرواتيا وويلز

ويشتعل الصراع في المجموعة الرابعة، حيث سيلعب منتخب كرواتيا ضد أرمينيا، فيما يلتقي منتخب ويلز ضد تركيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويتواجد منتخب كرواتيا في وصافة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يقع منتخب ويلز في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

ويحتاج منتخب كرواتيا إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة مواجهة ويلز ضد تركيا، حيث سيصل رصيده في هذه الحالة إلى 16 نقطة.

بينما التعادل لن يفيده في حال حقق ويلز الفوز على تركيا، حيث سيصبح في جعبة كل منهما 14 نقطة، ولكن منتخب ويلز سيتفوق بالمواجهات المباشرة، ويخطف البطاقة.

الصاعدون إلى بورو 2024

1- منتخب ألمانيا (المستضيف).

2- فرنسا.

3- البرتغال.

4- بلجيكا.

5- سلوفاكيا.

6- إسبانيا.

7- اسكتلندا.

8- تركيا.

9- النمسا.

10- المجر.

11- إنجلترا.

12- ألبانيا.

13- الدنمارك.

14- هولندا.

15- سويسرا.

16- رومانيا.

17- التشيك.

18- سلوفينيا.

19- إيطاليا.

20- صربيا.

نظام ملحق تصفيات يورو 2024

ويشارك في ملحق تصفيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024، 12 منتخبا يتم تقسيمهم إلى ثلاث مستويات وكل مستوى يضم 4 منتخبات.

ومن المقرر أن تخوض المنتخبات في الثلاث مسارات مباريات نصف النهائي والنهائي ويتأهل المنتخب صاحب الصدارة من كل مستوى.

وتأهل 11 منتخبا إلى ملحق تصفيات يورو 2024 (البلاي أوف)، ويتبقى مقعد سيتم حسمه مساء اليوم الثلاثاء، وهم: بولندا، جورجيا، البوسنة والهرسك، لوكسمبورج، فنلندا، اليونان، أوكرانيا، أيسلندا، كازاخستان، إستونيا، الكيان الصهيوني، ويلز أو كرواتيا (يحسم الليلة).

موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

وستقام قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر في مدينة نيون السويسرية، حيث ستنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم إذاعة فعاليات القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وفي بث مباشر عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

والجدير بالذكر أن مباريات نصف النهائي تصفيات يورو 2024، سيتقام يوم 21 مارس 2024 المقبل، بينما ستلعب مواجهات النهائي يوم 26 من نفس الشهر.