الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

الأنبا اسطفانوس يرسم شمامسة جدد ومعمودية في إيبارشية ببا

الانبا أسطفانوس،
الانبا أسطفانوس، فيتو

صلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وسمسطا والفشن للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس البابا كيرلس بمدينة ببا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا أسطفانوس صلوات رسامة ٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما عمّد نيافة الأنبا أنطونيوس أحد أبناء الكنيسة.

 

الأنبا مينا يترأس اجتماع كهنة غرب كندا
 

نظمت إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا للاقباط الأرثوذكس حلقة دراسية لمجمع كهنتها بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا.

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بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي موسى بوندسور، تلاه طرح عدد من الموضوعات، تنوعت ما بين موضوع لاهوتي تحدث فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي، كما عرض الأب القس جورج إبراهيم لفاعليات سيمنار كهنة أمريكا الشمالية، بينما ناقش نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا مع الآباء الكهنة الجوانب الرعوية والترتيبات الإدارية الخاصة بالايبارشية.

كما تراس الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا صلاة القداس الالهي مع مجمع كهنة ايبارشية غرب كندا.

 

الكنيسة الأرثوذكسية تناقش أسباب الضغوط النفسية على الشباب 
 

نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المؤتمر السنوي السابع عشر، تحت عنوان "الجيل الحالي بين الهشاشة وبناء المرونة النفسية".

الضغوط النفسية
  
خلال المؤتمر جرى عرض ومناقشة التاثيرات التي طرأت على الجيل الحالي، والمتغيرات والتحديات التي تسبب الضغوط النفسية، من أبرزها الاحتراق النفسي، مما قد يعيق الإنسان عن اداء مهامه كما ينبغي والتمتع بجودة الحياة.

حضر المؤتمر وحاضر فيه إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي ومقرر اللجنة، مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، وتم الاعداد له من قبل فريق لجنة الصحة النفسية ومتخصصين في المجال ذاته.

شارك في المؤتمر ٢٥٠ شخص ما بين آباء كهنة وأطباء وخدام متطوعين وجميعهم يعمل في مجال الدعم النفسي ومكافحة الإدمان في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية بمصر.

وطالب المشاركون بضرورة تكرار هذا النوع من الموضوعات لأنها تتماس مع احتياجات وحياة أبناء الكنيسة، ولتعميم الفائدة والانتشار على نطاق أوسع.

كما أشاد المشاركون بجودة الإعداد للمؤتمر سواء من ناحية المحتوى أو الجانب التنظيمي، حيث تميز البرنامج بحسن توزيع فقرات البرنامج مما حقق استفادة قصوى من الوقت، ومنح مساحة كافية للتدريبات والتطبيقات العملية.

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الانبا اسطفانوس ايبارشية ببا شمامسة أسقف ببا وسمسطا الأرثوذكس البابا كيرلس

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