الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الأقصر وسوهاج 

ضبط اثنين من العناصر
ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات

 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (سوهاج، الأقصر) بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. 

 

مديرية أمن سوهاج
ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الشابو"- بندقية آلية و4 خزائن خاصة بها وعدد من الطلقات).
 

مديرية أمن الأقصر
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وطلقتين).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

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