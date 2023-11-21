مسلم يتصدر تريند اليوتيوب بـ أنا عربي (فيديو)

نجح المطرب الشاب، مسلم، في تصدر تريند اليوتيوب بأحدث أغانيه “أنا عربي”، والتى وصلت نسبة مشاهدتها مايقرب من ربع مليون عبر قناته الرسمية، بعد يوم من طرحها.

تقول كلمات الأغنية:"أنا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب أرضه، وكل مقتلتوه تلاقوا، في غيره بيتولد برده، أنا بحلم ببيت هادي، أنا بطلب حقوقي وليه، حقوقي خلاص بقيت أحلام، ف أيدي حر لكن ثابت، ف أيدكم أنتم سلاح ونفوذ، وشايف خوفكم ف عيونكم، وأنا قدامكوا مش مهزوز، أنا عربي فلسطيني.. أنا بكل اللغات إنسان".

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أغاني مسلم

وكان المطرب مسلم قد طرح مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أحدث أعماله الغنائية "متزعلش"، والتي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وأغنية متزعلش كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى على الدين قمر، ميكس وماستر نور عباس.

وتقول كلمات الأغنية: “بقيت اخاف ألمس حاجة اكسرها.. وبقيت لما اتوجع من شئ اضمه ف حضني وابكيله.. واقوله خلاص انا خفيت متزعلش وجع هيروح.. وانا والله مش مجروح ومش مستاهله يعني دموع.. الحزن دا مني ماخترتوش نقسم كل شئ بينا.. إلا الفراق خليه لو حزني كان منك.. ف قلبي اولى بيك.. ف يوم هنتوه أنا وأنت.. وهيبقى بينا كتير.. ومش هنسى لو كلمة.. انا عند وعدي ليك.. يعز عليا اسيبه يروح.. دا أصعب من فراق الروح.. انا مسامح ولو مظلوم.. لكن ميغيبش عني ف يوم.. كل واحد يروح ف طريق.. ونبعد اد ما نبعد.. بنكدب واحنا مش حاسين.. بإن هروبنا دا بيتعب.. ودا الحل اللي كان أسهل".

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