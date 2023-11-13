الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

إجراء قرعة الحج موسم 2024 بمديرية أمن البحيرة (فيديو)

الحضور بقرعة الداخلية
الحضور بقرعة الداخلية بالبحيرة، فيتو

رصدت عدسة "فيتو" إجراء نتيجة قرعة الحج العلنية لعام 2024 بمجمع دمنهور الثقافي التي شهدتها الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود هويدى - مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة.
 

وقدمت نائب محافظ البحيرة، التهنئة للحجاج الفائزين في القرعة، متمنية لهم حجًا مبرورا وذنبًا مغفورًا والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

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كما تقدم السكرتير العام بخالص الشكر والتقدير للواء مدير أمن البحيرة وقيادات المديرية، لجهودهم فى حسن التنظيم وإجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية وشفافية وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار مدير أمن البحيرة إلى أنه بلغ عدد المتقدمين لإجراء قرعة الحج هذا العام 2203 مواطنين، فاز منهم 577 شخصا منهم 3% لكبار السن، إضافة الي قائمة الاحتياطي بنسبة 50% من إجمالي الحصة المقررة.

شهد إجراء القرعة العميد سامى الروينى - رئيس فرع الأمن العام بالبحيرة، اللواء حسام أبو الشيخ - مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، اللواء خالد حبيب - مفتش الداخلية، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرمانى- مدير عام مديرية الأوقاف، الدكتورة فايزه زايد - وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالبحيرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.
 

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قرعة الحج الداخلية البحيرة دمنهور

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