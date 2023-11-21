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رياضة

الزمالك يعطي فرصة جديدة لسامسون بعد تألقه

سامسون، فيتو
سامسون، فيتو

استقر مسئولو نادي الزمالك، على عدم رحيل سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة انتقالات يناير المقبلة. 

وأوضحت مصادر أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال استقر على منح فرصة جديدة لسامسون لإثبات نفسه وذلك بعد تألقه مع الفريق في المباريات الماضية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء تدريباته علي ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي. 

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين ٢٤ ساعة بعد وديه الهلال الليبي ويستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في الكونفدرالية 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة قدم مذكرة لمجلس الإدارة بإقامة معسكر للفريق الأول في الإمارات، قبل أن يعلن المجلس الموافقة على ذلك في اجتماع الأمس.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء أمس الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات المهمة.

 

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وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

 

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقررا إقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

 

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.


- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.


- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

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